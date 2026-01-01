Izvietot CVAT ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda tīmekļa rīks attēlu un video anotēšanai plašā mērogā datorredzes komandām.
Izvēlies CVAT VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar CVAT
CVAT (Computer Vision Annotation Tool) ir pārlūkprogrammā balstīta anotēšanas platforma, kas īpaši izveidota attēlu, video un 3D punktu mākoņu marķēšanai, ko izmanto datorredzes modeļu apmācībai. Atšķirībā no vispārējas nozīmes marķēšanas lietotnēm, katra funkcija ir pielāgota ML inženieru darba plūsmai: kadru interpolācija video, daļēji automātiska segmentācija, modeļa atbalstīta iepriekšēja marķēšana un pārskatīšanas/QA procesi izplatītām anotētāju komandām.
Pašmitināšana CVAT uz tava paša VPS saglabā apmācības datu kopas, neapstrādātus attēlus un projekta metadatus tavā infrastruktūrā, nevis augšupielādē sensitīvus datus trešās puses SaaS. Sākotnēji izstrādāta Intel un tagad uzturēta CVAT.ai, tā nodrošina marķēšanas procesus tūkstošiem datorredzes komandu visā pasaulē.
CVAT galvenās iespējas
Attēlu un video marķēšana
Apmales kastes, daudzstūri, polilīnijas, atslēgpunkti, kuboīdi un semantiskās maskas gan nekustīgos attēlos, gan video secībās ar atslēgkadru interpolāciju.
AI asistēta anotācija
Interaktīvā segmentācija, modeļa atbalstīta iepriekšēja marķēšana un izsekotāja atbalsts samazina manuālo klikšķu skaitu, palaižot noteikšanas un SAM stila modeļus tiešsaistē.
Komandas darbplūsmas
Projekta, uzdevumu un darbu hierarhija ar anotētāja, recenzenta un vadītāja lomām, kā arī kvalitātes kontroles atskaites sadalītām marķēšanas komandām.
Atvērtie datu kopu formāti
Importē un eksportē COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images un duci citu datu kopu formātu jau gatavā veidā.
Kvalitāte un vienprātība
Iebūvēti kvalitātes ziņojumi, salīdzināšana ar patiesajiem datiem un konsensa darbi atklāj anotāciju novirzes, pirms nekorektas iezīmes sasniedz modeļa apmācību.
REST API un SDK
Pilns REST API un oficiālais Python SDK plus CLI ļauj tev integrēt CVAT esošajās MLOps cauruļvados un automatizēt datu kopu darbības.
Kāpēc izmantot CVAT pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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