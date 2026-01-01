CVAT ar atlaidi līdz 69%

Izvietot CVAT ar viena klikšķa instalāciju.

Atvērtā koda tīmekļa rīks attēlu un video anotēšanai plašā mērogā datorredzes komandām.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot CVAT ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies CVAT VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar CVAT

CVAT (Computer Vision Annotation Tool) ir pārlūkprogrammā balstīta anotēšanas platforma, kas īpaši izveidota attēlu, video un 3D punktu mākoņu marķēšanai, ko izmanto datorredzes modeļu apmācībai. Atšķirībā no vispārējas nozīmes marķēšanas lietotnēm, katra funkcija ir pielāgota ML inženieru darba plūsmai: kadru interpolācija video, daļēji automātiska segmentācija, modeļa atbalstīta iepriekšēja marķēšana un pārskatīšanas/QA procesi izplatītām anotētāju komandām.

Pašmitināšana CVAT uz tava paša VPS saglabā apmācības datu kopas, neapstrādātus attēlus un projekta metadatus tavā infrastruktūrā, nevis augšupielādē sensitīvus datus trešās puses SaaS. Sākotnēji izstrādāta Intel un tagad uzturēta CVAT.ai, tā nodrošina marķēšanas procesus tūkstošiem datorredzes komandu visā pasaulē.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

CVAT galvenās iespējas

Attēlu un video marķēšana

Apmales kastes, daudzstūri, polilīnijas, atslēgpunkti, kuboīdi un semantiskās maskas gan nekustīgos attēlos, gan video secībās ar atslēgkadru interpolāciju.

AI asistēta anotācija

Interaktīvā segmentācija, modeļa atbalstīta iepriekšēja marķēšana un izsekotāja atbalsts samazina manuālo klikšķu skaitu, palaižot noteikšanas un SAM stila modeļus tiešsaistē.

Komandas darbplūsmas

Projekta, uzdevumu un darbu hierarhija ar anotētāja, recenzenta un vadītāja lomām, kā arī kvalitātes kontroles atskaites sadalītām marķēšanas komandām.

Atvērtie datu kopu formāti

Importē un eksportē COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images un duci citu datu kopu formātu jau gatavā veidā.

Kvalitāte un vienprātība

Iebūvēti kvalitātes ziņojumi, salīdzināšana ar patiesajiem datiem un konsensa darbi atklāj anotāciju novirzes, pirms nekorektas iezīmes sasniedz modeļa apmācību.

REST API un SDK

Pilns REST API un oficiālais Python SDK plus CLI ļauj tev integrēt CVAT esošajās MLOps cauruļvados un automatizēt datu kopu darbības.

Kāpēc izmantot CVAT pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀

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