Uzstādi Habitica ar vienu klikšķi.
Spēļota produktivitātes lietotne, kas pārvērš ieradumus, ikdienas uzdevumus un darāmos darbus RPG piedzīvojumā ar tēla attīstību un sociālajiem uzdevumiem.
Izvēlies Habitica VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Habitica
Habitica pārvērš produktivitāti lomu spēlē, kurā reālās dzīves uzdevumu izpilde paaugstina tava tēla līmeni, nopelna zeltu un atbloķē aprīkojumu. Izveido paradumus, lai sekotu līdzi atkārtotām darbībām, ikdienas uzdevumus, kas atjaunojas katru dienu, un darāmo lietu sarakstu vienreizējiem mērķiem — neizpildot kādu no tiem, tavs avatārs zaudē veselību, radot patiesu atbildību, izmantojot spēles mehāniku.
Sociālās funkcijas ļauj tev pievienoties ģildēm, piedalīties izaicinājumos un veikt grupas uzdevumus, kuros komandas uzvar monstrus, kopīgi izpildot uzdevumus. Pašmitināšana tavā VPS saglabā visus paradumu datus, tēla progresu un sociālo vēsturi tavā kontrolē, nepaļaujoties uz publisko pakalpojumu.
Habitica galvenās iespējas
RPG uzdevumu pārvaldība
Nopelni pieredzi, zeltu un aprīkojumu, veicot reālus uzdevumus — paaugstini sava tēla līmeni tāpat, kā tu uzlabo savus ieradumus.
Ieradumi un ikdienas uzdevumi
Izseko atkārtojamu rīcību ar ieradumiem un iestati atkārtotus ikdienas uzdevumus, kas atjaunojas katru dienu, ar veselības sodiem par neizpildītajiem uzdevumiem.
Grupas uzdevumi
Apvienojies ar draugiem vai kolēģiem, lai kopā pieveiktu monstrus — katrs pabeigtais uzdevums nodara bojājumus, padarot grupas atbildību patiesi jautru.
Klases sistēma
Atbloķē Karotāja, Burvja, Blēža vai Dziednieka klases 10. līmenī, katra ar unikālām spējām, kas papildina dažādus produktivitātes stilus.
Pielāgotas balvas
Izveido personīgos stimulus, kas saistīti ar uzdevumu izpildi — izmantojot nopelnīto zeltu, lai atbloķētu reālās pasaules balvas, ko tu pats definē.
Kāpēc izmantot Habitica pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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