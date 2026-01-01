Izvietot Checkmk ar viena klikšķa instalāciju.
Visaptveroša infrastruktūras uzraudzība ar automātisko atklāšanu, pārbaudēm bez aģentiem, vadības paneļiem un brīdinājumiem serveriem, tīkliem un mākoņpakalpojumu slodzēm.
Izvēlies Checkmk VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Checkmk
Checkmk ir visaptveroša infrastruktūras un lietojumprogrammu uzraudzības platforma, kas apvieno ar Nagios saderīgus spraudņus ar modernu tīmekļa lietotāja saskarni (UI), pakalpojumu automātisko atklāšanu un iebūvētiem informācijas paneļiem. Community Edition (agrāk Raw Edition) ir pilnībā atvērtā koda un ietver pilnīgu uzraudzības dzinēju, aģentu uztvērējus, paziņojumu maršrutēšanu un atskaišu funkcijas, ko izmanto desmitiem tūkstošu organizāciju serveru, komutatoru, virtualizācijas resursdatoru un mākoņpakalpojumu slodžu uzraudzībai no viena pārskata paneļa.
Pašmitināšana Checkmk uz tava VPS saglabā katru akreditācijas datus, resursdatora nosaukumu un metriku tavā infrastruktūrā. Automātiskā atklāšana skenē resursdatorus pirmajā reģistrācijā un piedāvā pareizās pakalpojumu pārbaudes atrastajai OS un programmatūrai, ievērojami samazinot iestatīšanas laiku salīdzinājumā ar katras metrikas manuālu konfigurēšanu.
Checkmk galvenās iespējas
Automātiskā pakalpojumu atklāšana
Pievieno resursdatoru, un Checkmk to pārbauda attiecībā uz OS, pakalpojumiem, failu sistēmām, tīkla saskarnēm un programmatūru, automātiski piedāvājot piemērotas uzraudzības pārbaudes.
Aģenta un bez aģenta pārbaudes
Pārraugi serverus, izmantojot vieglus aģentus operētājsistēmās Linux, Windows un Unix, vai izmanto SNMP, IPMI, REST API un desmitiem integrāciju slēdžiem, hipervizoriem un mākoņpakalpojumiem.
Informācijas paneļi un pārskati
Iepriekš sagatavoti skati aptver resursdatora pārskatu, problēmu statusu, veiktspējas grafikus un SLA atskaites, kā arī grafisko redaktoru pielāgotiem vadības paneļiem un paziņojumiem.
Vieda brīdināšana
Paziņojumu maršrutēšana ar eskalācijas noteikumiem, klusās stundas, ņemot vērā laika logus, daudzkanālu piegāde un pielāgojamas veidnes katrai resursdatoru grupai un komandai.
Sadalītā uzraudzība
Mērogošana uz vairākām vietnēm ar centrālo administrāciju, attāliem satelīta serveriem un sinhronizētu konfigurācijas replikāciju visās ģeogrāfiskajās atrašanās vietās.
Kāpēc izmantot Checkmk pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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