Izvietot Hi.Events ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda pasākumu pārvaldības un biļešu tirdzniecības platforma konferencēm, semināriem un tikšanām.
Izvēlies Hi.Events VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Hi.Events
Hi.Events ir moderna, atvērtā koda pasākumu pārvaldības un biļešu tirdzniecības platforma, kas izveidota organizatoriem, kuri vēlas pilnīgu kontroli pār saviem pasākumiem, nemaksājot par biļetēm maksu komerciālajām platformām. Tā pārvalda visu pasākuma dzīves ciklu — no pasākumu lapu publicēšanas un biļešu pārdošanas līdz apmeklētāju reģistrācijai un pārdošanas analīzei — visu no vienota vadības paneļa.
Pašmitināšana Hi.Events uz tava paša VPS saglabā apmeklētāju datus, maksājumu konfigurāciju un pasākuma saturu tavā kontrolē. Tā vietā, lai zaudētu procentu no katras biļetes SaaS pakalpojumu sniedzējam, tu maksā fiksētu VPS maksu neatkarīgi no pārdoto biļešu skaita, un tu vari pielāgot platformu, lai tā atbilstu tavam zīmolam.
Hi.Events galvenās iespējas
Pielāgojamas pasākumu lapas
Izveido zīmolotas pasākumu lapas ar pielāgotiem domēniem, saviem logotipiem un pielāgotiem mājaslapas izkārtojumiem, kas atbilst tavai organizācijai.
Stripe Biļešu pārdošana
Pārdod maksas un bezmaksas biļetes ar vietējo Stripe integrāciju, promo kodiem, jaudas ierobežojumiem un daudzpakāpju cenu noteikumiem.
QR reģistrēšanās
Pārbaudi apmeklētājus pie durvīm, izmantojot biļetes ar QR kodu un iebūvētu reģistrācijas saskarni, kas paredzēta personālam mobilajās ierīcēs.
Pasūtījumu pārvaldība
Izsekot pasūtījumus, izsniegt atmaksas, atkārtoti nosūtīt biļetes un eksportēt apmeklētāju sarakstus žetonu drukāšanai vai pēcpasākuma saziņai.
Pārdošanas analītika
Pārraugi biļešu pārdošanu, ieņēmumus un apmeklētības tendences reāllaikā, izmantojot iebūvētos informācijas paneļus un pasākumu pārskatus.
REST API un Webhooks
Integrē Hi.Events ar CRM sistēmām, adresātu sarakstiem vai pielāgotām darbplūsmām, izmantojot dokumentētu REST API un webhook sistēmu.
Kāpēc izmantot Hi.Events pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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