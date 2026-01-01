Izvietot Node-RED ar viena klikšķa instalāciju.
Zema koda vizuālās programmēšanas rīks IoT ierīču, API un tiešsaistes pakalpojumu savienošanai.
Izvēlies Node-RED VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Node-RED
Node-RED ir plūsmas vizuālās programmēšanas rīks, kas balstīts uz Node.js un ļauj tev savienot aparatūru, API un tiešsaistes pakalpojumus, izmantojot pārlūkprogrammas vilkšanas un nomešanas redaktoru. Sākotnēji izstrādāts IBM un tagad uzturēts OpenJS Foundation, tas vienkāršo automatizācijas darbplūsmu veidošanu, nerakstot sarežģītu kodu — savieno mezglus uz audekla un izvieto dažu sekunžu laikā.
Pašmitināšana Node-RED uz tava paša VPS dod tev pilnīgu kontroli pār tavām plūsmām un sensitīvajiem datiem, ko tās apstrādā, bez lietošanas ierobežojumiem, bez ātruma ierobežojumiem un bez atkarības no mākoņplatformas. Neatkarīgi no tā, vai tu automatizē IoT sensorus, integrē biznesa pakalpojumus vai orķestrē API cauruļvadus, Node-RED nodrošina elastīgu, paplašināmu izpildlaiku, kas darbojas visur, kur tev tas ir nepieciešams.
Node-RED galvenās iespējas
Vizuālās plūsmas redaktors
Uz pārlūkprogrammu balstīts velc un nomet redaktors ļauj tev veidot un izvietot sarežģītas integrācijas, nerakstot kodu, padarot automatizāciju pieejamu ikvienam.
4000+ Kopienas mezgli
Instalē mezglus MQTT, HTTP, datubāzēm, mākoņpakalpojumu API un simtiem citu pakalpojumu tieši no iebūvētā paletes pārvaldnieka.
IoT un MQTT integrācija
Pirmšķirīgs atbalsts MQTT, Modbus un citiem IoT protokoliem padara Node-RED par standarta platformu viedajām mājām un industriālajai automatizācijai.
JavaScript funkciju mezgli
Raksti pielāgotu JavaScript plūsmās, lai apstrādātu sarežģītas datu transformācijas un biznesa loģiku, neizejot no vizuālā redaktora.
Plūsmas koplietošana un bibliotēka
Eksportē plūsmas kā JSON un importē iepriekš izveidotas plūsmas no Node-RED kopienas bibliotēkas, lai uzreiz sāktu darbu ar bieži izmantotām integrācijām.
Kāpēc izmantot Node-RED pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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