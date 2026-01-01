FeedCraft ar atlaidi līdz 69%

Izvietot FeedCraft ar viena klikšķa instalāciju.

Pašmitināta RSS starpprogrammatūra, kas izmanto AI, lai tulkotu, apkopotu, filtrētu un attīrītu jebkuru plūsmu, pirms tā sasniedz tavu lasītāju.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot FeedCraft ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies FeedCraft VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar FeedCraft

FeedCraft ir atvērtā koda RSS starpprogrammatūra, kas atrodas starp jebkuru avota plūsmu un tavu lasītāju, pārveidojot katru rakstu, izmantojot konfigurējamus apstrādes soļus, ko sauc par "Crafts". Tā var iegūt pilnu raksta tekstu no saīsinātām plūsmām, tulkot virsrakstus un pamattekstus, izmantojot ar OpenAI saderīgu LLM, ģenerēt AI kopsavilkumus un ievadus, filtrēt reklāmas ziņas ar dabiskās valodas noteikumiem un pat pārvērst HTML lapas, JSON API vai meklēšanas rezultātus pavisam jaunās RSS plūsmās.

Pašmitināšana FeedCraft uz tava paša VPS saglabā katru rakstu un katru LLM uzvedni infrastruktūrā, ko tu kontrolē, novērš ātruma ierobežojumus un dīkstāves, kas nomoka koplietojamās publiskās instances, un ļauj tev novirzīt AI apstrādi uz jebkuru pakalpojumu sniedzēju — OpenAI, Gemini, lokālu Ollama modeli vai jebkuru ar OpenAI saderīgu galapunktu — kas vislabāk atbilst tavam budžetam un valodu pārklājumam.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

FeedCraft galvenās iespējas

AI tulkojums un kopsavilkumi

Tulko rakstu virsrakstus un pamattekstus jebkurā mērķa valodā un pievieno AI ģenerētus kopsavilkumus, izmantojot ar OpenAI saderīgu LLM ar pielāgotām uzvednēm katram Craft.

Pilna teksta izguve

Aizstāj saīsinātus RSS izvilkumus ar pilnu raksta saturu, ieskaitot pārlūkprogrammā atveidotu pilna teksta plus režīmu vietnēm, kas tekstu ielādē, izmantojot JavaScript.

HTML/JSON/Meklēšana uz RSS

Iebūvēti vizuālie ģeneratori pārvērš patvaļīgas tīmekļa lapas, JSON API atbildes (ar curl-importu) un meklētājprogrammu rezultātus stabilās RSS plūsmās.

Pārnēsājamie un dokstacijas režīmi

Pievieno prefiksu jebkuram plūsmas URL vienreizējai apstrādei, vai definē nosauktas receptes administratora saskarnē, lai piespraustu pastāvīgus pārveidotus plūsmas URL, kuriem tavs lasītājs abonē.

AtomCraft un FlowCraft

Apvieno atomārās operācijas (starpniekserveris, ierobežot, tulkot, apkopot, izdaiļot, ignorēt reklāmrakstus) atkārtoti izmantojamos cauruļvados, kas pielāgoti katrai avota plūsmai.

Lasītājam neatkarīga starpprogrammatūra

Darbojas ar FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux vai jebkuru lasītāju, kas izmanto standarta RSS, bez nepieciešamības pēc spraudņa vai konta integrācijas.

Kāpēc izmantot FeedCraft pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
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Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀

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Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.

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Herriman
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Martin K
Martin K

Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.

30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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