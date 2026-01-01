Izvietot FeedCraft ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta RSS starpprogrammatūra, kas izmanto AI, lai tulkotu, apkopotu, filtrētu un attīrītu jebkuru plūsmu, pirms tā sasniedz tavu lasītāju.
Izvēlies FeedCraft VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar FeedCraft
FeedCraft ir atvērtā koda RSS starpprogrammatūra, kas atrodas starp jebkuru avota plūsmu un tavu lasītāju, pārveidojot katru rakstu, izmantojot konfigurējamus apstrādes soļus, ko sauc par "Crafts". Tā var iegūt pilnu raksta tekstu no saīsinātām plūsmām, tulkot virsrakstus un pamattekstus, izmantojot ar OpenAI saderīgu LLM, ģenerēt AI kopsavilkumus un ievadus, filtrēt reklāmas ziņas ar dabiskās valodas noteikumiem un pat pārvērst HTML lapas, JSON API vai meklēšanas rezultātus pavisam jaunās RSS plūsmās.
Pašmitināšana FeedCraft uz tava paša VPS saglabā katru rakstu un katru LLM uzvedni infrastruktūrā, ko tu kontrolē, novērš ātruma ierobežojumus un dīkstāves, kas nomoka koplietojamās publiskās instances, un ļauj tev novirzīt AI apstrādi uz jebkuru pakalpojumu sniedzēju — OpenAI, Gemini, lokālu Ollama modeli vai jebkuru ar OpenAI saderīgu galapunktu — kas vislabāk atbilst tavam budžetam un valodu pārklājumam.
FeedCraft galvenās iespējas
AI tulkojums un kopsavilkumi
Tulko rakstu virsrakstus un pamattekstus jebkurā mērķa valodā un pievieno AI ģenerētus kopsavilkumus, izmantojot ar OpenAI saderīgu LLM ar pielāgotām uzvednēm katram Craft.
Pilna teksta izguve
Aizstāj saīsinātus RSS izvilkumus ar pilnu raksta saturu, ieskaitot pārlūkprogrammā atveidotu pilna teksta plus režīmu vietnēm, kas tekstu ielādē, izmantojot JavaScript.
HTML/JSON/Meklēšana uz RSS
Iebūvēti vizuālie ģeneratori pārvērš patvaļīgas tīmekļa lapas, JSON API atbildes (ar curl-importu) un meklētājprogrammu rezultātus stabilās RSS plūsmās.
Pārnēsājamie un dokstacijas režīmi
Pievieno prefiksu jebkuram plūsmas URL vienreizējai apstrādei, vai definē nosauktas receptes administratora saskarnē, lai piespraustu pastāvīgus pārveidotus plūsmas URL, kuriem tavs lasītājs abonē.
AtomCraft un FlowCraft
Apvieno atomārās operācijas (starpniekserveris, ierobežot, tulkot, apkopot, izdaiļot, ignorēt reklāmrakstus) atkārtoti izmantojamos cauruļvados, kas pielāgoti katrai avota plūsmai.
Lasītājam neatkarīga starpprogrammatūra
Darbojas ar FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux vai jebkuru lasītāju, kas izmanto standarta RSS, bez nepieciešamības pēc spraudņa vai konta integrācijas.
Kāpēc izmantot FeedCraft pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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