Izvietot Usertour ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta lietotāju ievadīšanas platforma, lai veidotu lietotnes produktu apskates, kontrolsarakstus un aptaujas bez trešo pušu piegādātājiem.
Izvēlies Usertour VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Usertour
Usertour ir atvērtā koda lietotāju ieviešanas un produktu iesaistes platforma, kas ļauj produktu komandām veidot lietotnē iebūvētos ceļvežus, kontrolsarakstus, aptaujas un palaidējus tieši savā tīmekļa lietojumprogrammā — bez inženiertehniskiem šķēršļiem katrai jaunai plūsmai. Tā ir pašmitināta alternatīva Appcues, Userpilot un Userflow, kas dod tev pilnīgu kontroli pār lietotāju ieviešanas datiem un novērš cenu noteikšanu par katru MAU.
Usertour pašmitināšana uz tava paša VPS nozīmē, ka lietotāju uzvedības dati un ieviešanas analītika paliek tavā infrastruktūrā. Tu izvairies no trešo pušu lietotāju izsekošanas, atbilsti datu rezidences prasībām un nekad nesaskaries ar cenu griestiem, pieaugot tavai lietotāju bāzei. Vairāku vides atbalsts ļauj tev droši testēt plūsmas izstrādes vidē, pirms tās tiek pārceltas uz ražošanas vidi.
Usertour galvenās iespējas
Produktu apskates lietotnē
Izveido interaktīvas soli pa solim pamācības, kas vada jaunus lietotājus līdz viņu pirmajam vērtības brīdim, nerakstot kodu katrai plūsmai.
Ievadīšanas kontrolsaraksti
Izveido uzdevumos balstītus kontrolsarakstus, kas izceļ galvenās funkcijas un seko līdzi katra lietotāja progresam iepazīšanās procesā.
Padziļināta lietotāju mērķēšana
Segmentē lietotājus pēc pielāgotiem atribūtiem un notikumiem, lai pareizajam lietotājam tieši īstajā laikā nodrošinātu atbilstošu plūsmu.
Plūsmas analītika
Seko skatījumiem, pabeigšanām un atbiruma rādītājiem katrai plūsmai, lai precīzi noteiktu, kur lietotāji pārtrauc darbību.
Daudzvides atbalsts
Uzturi atsevišķas ražošanas un staging vides, lai plūsmas varētu rūpīgi pārbaudīt, pirms tās nonāk pie reāliem lietotājiem.
Lietotnes aptaujas
Vāc kontekstuālas atsauksmes ar aptaujām, ko iedarbina konkrētas lietotāju darbības, pabeigšanas notikumi vai uz laiku balstīti noteikumi.
Kāpēc izmantot Usertour pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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