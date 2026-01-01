Stirling PDF instalācija ar vienu klikšķi.
Pašmitināts PDF rīku komplekts ar vairāk nekā 50 darbībām — apvienot, sadalīt, konvertēt, veikt OCR, saspiest, rediģēt un parakstīt dokumentus, neaugšupielādējot tos trešo pušu pakalpojumos.
Izvēlies Stirling PDF VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Stirling PDF
Stirling PDF ir pašu mitināta PDF manipulācijas platforma, kas veic vairāk nekā 50 dokumentu operācijas pilnībā uz tava paša servera. Apvieno, sadali, pagriez, saspiež, konvertē starp Office un PDF formātiem, pielieto OCR, rediģē sensitīvu saturu, pievieno ūdenszīmes, pielieto digitālos parakstus un eksportē uz PDF/A — viss caur tīru tīmekļa saskarni, kas pieejama no jebkuras pārlūkprogrammas. Nav failu izmēra ierobežojumu. Nav lietošanas kvotu. Neviens dokuments neatstāj tavu infrastruktūru.
Juridiskajām komandām, finanšu departamentiem un jebkurai organizācijai, kas apstrādā konfidenciālus dokumentus, pašu mitināta Stirling PDF ir vienkāršākais veids, kā iegūt uzņēmuma līmeņa PDF apstrādi, vienlaikus nodrošinot, ka sensitīvi faili nekad neiziet cauri trešās puses mākoņpakalpojumam.
Stirling PDF galvenās iespējas
50+ PDF operācijas
Apvienot, sadalīt, pagriezt, saspiest, pārkārtot lapas, izvilkt attēlus un desmitiem citu darbību — viss vienā rīkā, nepārslēdzoties starp pakalpojumiem.
OCR un konversija
Pārvērt skenētus dokumentus meklējamos PDF failos, izmantojot Tesseract OCR, un pārveido starp PDF un Word, Excel vai PowerPoint formātiem.
Aizklāšana un privātums
Neatgriezeniski noņemiet jutīgu tekstu, attēlus un metadatus no dokumentiem pirms kopīgošanas — bez riska, ka sākotnējais saturs varētu tikt atjaunots.
Digitālie paraksti
Pielieto juridiski saistošus digitālos parakstus PDF failiem, neizmantojot trešo pušu parakstīšanas pakalpojumus vai abonēšanas maksas par dokumentu.
Pakešu apstrāde
Apstrādā vairākus failus vienlaicīgi ar pakešu operācijām un automatizē dokumentu darbplūsmas, izmantojot iebūvēto REST API.
PDF/A arhivēšana
Konvertēt dokumentus uz PDF/A formātu ilgtermiņa arhivēšanas atbilstībai, kas nepieciešama juridiskajā, finanšu un valsts pārvaldes kontekstā.
Kāpēc izmantot Stirling PDF pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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