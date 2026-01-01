Izvietot Pgweb ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls, tīmekļa PostgreSQL pārlūks bez atkarībām tūlītējai datubāzes izpētei no jebkuras mūsdienu pārlūkprogrammas.
Izvēlies Pgweb VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Pgweb
Pgweb ir moderna, starpplatformu PostgreSQL datubāzes pārlūkprogramma, kas veidota ar Go un izplatīta kā viens binārs fails ar nulles ārējām atkarībām. Tā nodrošina tīru tīmekļa saskarni shēmu pārlūkošanai, pielāgotu SQL vaicājumu izpildei un datu eksportēšanai — bez tradicionālo datubāzu pārvaldības komplektu sarežģītības.
Izvietojot Pgweb savā VPS, visa tava komanda iegūst centralizētu, vienmēr pieejamu datubāzes pārlūkprogrammu, kas nodrošināta ar HTTP pamata autentifikāciju. Tā darbojas kopā ar tavām PostgreSQL instancēm privātā tīklā, nodrošinot drošu ad-hoc vaicājumu piekļuvi, neatklājot neapstrādātus datubāzes akreditācijas datus izstrādātājiem.
Pgweb galvenās iespējas
Nulle atkarības
Vienkārša binārā izvietošana nozīmē, ka tu vari sākt pārlūkot PostgreSQL datubāzes dažu sekunžu laikā, bez nepieciešamības pēc izpildlaika bibliotēkām vai sistēmas pakotnēm.
Daudzsesiju atbalsts
Savienojies ar un pārslēdzies starp vairākām PostgreSQL datubāzēm vienlaicīgi, atvieglojot datu salīdzināšanu starp vidēm.
Datu eksports
Eksportē tabulas un vaicājumu rezultātus tieši uz CSV, JSON vai XML, lai analizētu izklājlapās un biznesa inteliģences rīkos.
SSH tuneļa savienojumi
Droši savienojies ar attālām datubāzēm, izmantojot SSH tuneļus, neatklājot PostgreSQL portus publiski vai mainot ugunsmūra noteikumus.
Vaicājumu vēsture
Automātiski izseko iepriekš izpildītajiem paziņojumiem, lai tu varētu ātri atsaukt atmiņā un atkārtoti izmantot sarežģītus vaicājumus, tos atkārtoti neievadot.
Kāpēc izmantot Pgweb pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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