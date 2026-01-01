Izvietot Outline ar viena klikšķa instalāciju.
Mūsdienīga atvērtā koda zināšanu bāze un wiki ar sadarbību reāllaikā, jaudīgu meklēšanu un skaistu Markdown rediģēšanu komandām.
Izvēlies Outline VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Outline
Outline ir ātra, sadarbīga zināšanu bāze, kas paredzēta komandām, kuras novērtē gan skaistu dizainu, gan nevainojamu reāllaika rediģēšanu. Veidota ap Markdown redaktoru ar slīpsvītras komandām, ligzdotām dokumentu hierarhijām un uz kolekcijām balstītu organizāciju, tā nodrošina inženieru, produktu un operāciju komandām strukturētu darba vietu dokumentācijai, kas ir gan funkcionāla, gan vizuāli pievilcīga. Versiju vēsture, detalizētas atļaujas un atbalsts vairākiem SSO nodrošinātājiem padara to piemērotu jebkura lieluma organizācijām.
Outline pašmitināšana uz tava paša VPS nozīmē nekādus ierobežojumus par lietotāju skaitu — neierobežots komandas dalībnieku skaits par fiksētām infrastruktūras izmaksām. Tava dokumentācija un intelektuālais īpašums paliek tavā kontrolē bez trešo pušu piekļuves datiem, kamēr PostgreSQL un Redis darbojas lokāli optimālai veiktspējai bez ārēju pakalpojumu atkarībām.
Outline galvenās iespējas
Reāllaika sadarbība
Vairāki komandas dalībnieki var rediģēt vienu un to pašu dokumentu vienlaicīgi ar iekļautiem komentāriem un ieteikumiem, padarot dokumentācijas sprintus un pārskatīšanas ciklus nevainojamus.
Jaudīga pilna teksta meklēšana
Uzreiz meklē visos dokumentos un kolekcijās, ar rezultātiem, kas sakārtoti pēc atbilstības, lai pareizā informācija parādītos dažu sekunžu laikā, nevis pēc minūtēm ilgas pārlūkošanas.
Elastīga autentifikācija
Integrējas ar Google, Slack, Azure AD, GitHub un pielāgotiem OIDC pakalpojumu sniedzējiem, ļaujot komandām pieteikties ar esošajiem akreditācijas datiem, nepārvaldot atsevišķus kontus.
Versiju vēsture
Katra dokumenta izmaiņa tiek izsekota ar izmaiņu skatīšanu un pilnīgu atjaunošanu, nodrošinot komandām drošības tīklu nejaušu labojumu gadījumā un audita pierakstu atbilstības nodrošināšanai.
Kolekcijas organizācija
Organizēt dokumentus ligzdotās hierarhijās un kolekcijās ar detalizētām publiskās, komandas vai privātās koplietošanas kontrolēm, kas atbilst jebkurai komandas struktūrai.
Kāpēc izmantot Outline pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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