Izvietot GoCD ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda nepārtrauktas piegādes serveris ar jaudīgu konveijera modelēšanu, vērtību plūsmas kartēšanu un atkarību pārvaldību sarežģītām izlaides darbplūsmām.
Izvēlies GoCD VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar GoCD
GoCD ir nepārtrauktas piegādes serveris, ko izstrādājis ThoughtWorks, kas pārsniedz pamata CI, lai modelētu pilnu programmatūras piegādes plūsmu. Tā galvenā priekšrocība ir spēja definēt sarežģītas plūsmas ar fan-in un fan-out atkarībām, ļaujot komandām precīzi attēlot, kā kods pārvietojas no izmaiņu apstiprināšanas līdz ražošanai vairākos posmos, vidēs un paralēlās trasēs.
Vērtību plūsmas kartes skats nodrošina komandām reāllaika vizualizāciju par katru būvējumu un izvietošanu visā plūsmā, padarot vieglu identificēt vājās vietas un saprast jebkura laidiena stāvokli. GoCD darbojas, izmantojot vieglu servera un aģenta arhitektūru, tāpēc būvēšanas jauda palielinās, vienkārši pievienojot vairāk aģentu. Pašmitināšana nodrošina, ka tavas plūsmas konfigurācijas, artefakti un izvietošanas vēsture pilnībā paliek tavā kontrolē.
GoCD galvenās iespējas
Vērtību plūsmas kartēšana
Vizualizē katru būvējumu un izvietošanu visā konveijerā reāllaikā, padarot sastrēgumus un izlaides statusu nekavējoties redzamus.
Cauruļvada modelēšana
Modelēt sarežģītas fan-in un fan-out atkarības starp konveijeriem, lai precīzi attēlotu, kā kods plūst no izmaiņu apstiprināšanas līdz ražošanai.
Paralēlā izpilde
Palaid vairākus posmus un darbus paralēli cauruļvadā, lai samazinātu būvēšanas laiku un maksimāli palielinātu infrastruktūras izmantošanu.
Uz aģentiem balstīta mērogošana
Pievieno būvēšanas aģentus, lai horizontāli palielinātu jaudu — katrs aģents paņem uzdevumus no servera un izpilda tos neatkarīgi.
Konveijers kā kods
Glabā cauruļvadu konfigurācijas savā Git repozitorijā un ļauj GoCD automātiski sinhronizēt un piemērot izmaiņas pēc katras augšupielādes.
Kāpēc izmantot GoCD pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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