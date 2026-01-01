Izvietot Jotty ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls, uz failiem balstīts piezīmju un uzdevumu pārvaldnieks ar Kanban dēļiem un Markdown atbalstu — nav nepieciešama datubāze.
Izvēlies Jotty VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Jotty
Jotty ir minimālistisks, pašu mitināts produktivitātes rīks, kas visu glabā Markdown un JSON failos — nav jāuztur datubāze. Tas apvieno TipTap WYSIWYG redaktoru bagātīgām piezīmēm un kontrolsarakstiem ar Kanban dēļiem un pamata laika uzskaiti, aptverot ikdienas uzdevumu pārvaldību bez nevajadzīgas sarežģītības.
Jotty darbināšana savā VPS nozīmē, ka tavas piezīmes un uzdevumu saraksti paliek privāti, pieejami no jebkuras ierīces un bez abonēšanas maksas. Vairāku lietotāju atbalsts ar administratora paneli ļauj ģimenēm vai mazām komandām koplietot vienu instanci ar atsevišķām piezīmju kolekcijām un izvēles sadarbības koplietošanu, izmantojot saites.
Jotty galvenās iespējas
Uz failiem balstīta krātuve
Piezīmes un uzdevumi tiek saglabāti kā Markdown un JSON faili — tos ir viegli dublēt, kontrolēt versijas vai migrēt bez patentētiem eksporta rīkiem.
Bagātinātā teksta redaktors
TipTap darbināts WYSIWYG redaktors atbalsta Markdown, sintakses izceltus koda blokus un vilkšanas un nomešanas kontrolsarakstus produktīvai piezīmju veikšanai.
Kanban dēļi
Vizualizē uzdevumu darbplūsmas ar Kanban stila projektu dēļiem un iebūvētu laika uzskaiti, neizvietojot smagnēju projektu pārvaldības platformu.
Daudzlietotāju piekļuve
Administrācijas panelis atbalsta vairākus lietotāju kontus ar atsevišķām piezīmju kolekcijām un koplietojamām saitēm selektīvai sadarbībai.
Kāpēc izmantot Jotty pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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