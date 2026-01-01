Izvietot Khoj ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda AI asistents, kas tērzē ar taviem dokumentiem, meklē tīmeklī un izpilda kodu, izmantojot tavu izvēlēto AI modeli.
Izvēlies Khoj VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Khoj
Khoj ir bezmaksas, atvērtā koda MI personīgais asistents, kas savienojas ar taviem dokumentiem, piezīmēm un failiem un ļauj tev uzdot jautājumus par tiem dabiskā valodā. Tas darbojas ar jebkuru lielāko MI pakalpojumu sniedzēju — OpenAI, Anthropic, Google Gemini vai lokālu Ollama instanci, kas darbojas tajā pašā VPS — un papildina savas atbildes ar reāllaika tīmekļa meklēšanu, izmantojot SearXNG, un izolētu Python koda izpildi, izmantojot Terrarium.
Khoj pašmitināšana nozīmē, ka tavi dokumenti, sarunas un vaicājumu vēsture paliek tavā infrastruktūrā. Tavi faili nekad netiek sūtīti nekur ārpus MI modeļa pakalpojumu sniedzēja, ko tu skaidri konfigurē, dodot tev pilnīgu kontroli pār to, kādi dati tiek kopīgoti un ar ko.
Khoj galvenās iespējas
Tērzēt ar Dokumentiem
Indeksē savus PDF failus, piezīmes un citus failus un uzdod jautājumus par tiem dabiskā valodā — Khoj atrod atbilstošu kontekstu un sniedz atbildes, izmantojot tavu izvēlēto AI modeli.
Tīmekļa meklēšanas integrācija
Iebūvētais SearXNG ļauj Khoj iegūt un apkopot pašreizējo informāciju no tīmekļa, nenovirzot vaicājumus caur trešās puses meklēšanas API.
Koda izpildes smilškaste
Palaid Python kodu izolētā Terrarium smilškastē, lai Khoj varētu veikt aprēķinus, datu analīzi un skriptēšanas uzdevumus sarunas ietvaros.
Jebkurš AI modeļa nodrošinātājs
Pievieno OpenAI, Anthropic, Google Gemini vai lokālu Ollama instanci — maini pakalpojumu sniedzējus, nemainot veidu, kā tu mijiedarbojies ar Khoj.
Privāts pēc noklusējuma
Visi dokumenti, tērzēšanas sarunas un iegulumi paliek tavā VPS — nekas netiek koplietots ārpus AI modeļa nodrošinātāja, ko tu konfigurē.
Kāpēc izmantot Khoj pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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