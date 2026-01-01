Izvietot Redis Commander ar viena klikšķa instalāciju.
Tīmekļa Redis pārvaldības saskarne atslēgu pārlūkošanai, vērtību rediģēšanai un Redis datubāzes uzraudzībai no jebkuras pārlūkprogrammas.
Izvēlies Redis Commander VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Redis Commander
Redis Commander ir viegls, atvērtā koda tīmekļa interfeiss Redis datubāzu pārvaldībai. Tas nodrošina koka stila pārlūku atslēgu telpu (keyspaces) navigācijai, iekļautos redaktorus virknēm, jaucējtabulām, sarakstiem, kopām un sakārtotām kopām, kā arī iebūvētu komandu konsoli patvaļīgu Redis komandu izpildei. Servera statistika — atmiņas lietojums, pievienotie klienti, trāpījumu biežums — ir uzreiz redzama informācijas panelī.
Šī izvietošana apvieno Redis Commander ar Redis 7 instanci, lai tu iegūtu pilnībā funkcionējošu atslēgu-vērtību krātuvi un tās pārvaldības UI vienā komplektā. HTTP pamata autentifikācija (basic auth) aizsargā tīmekļa interfeisu no neatļautas piekļuves, un Redis instance ir nodrošināta ar ģenerētu paroli, lai tā netiktu pakļauta bez akreditācijas datiem.
Redis Commander galvenās iespējas
Galvenā pārlūkprogramma
Pārlūko visu savu Redis atslēgu telpu koka skatā, meklē pēc modeļa un pārbaudi vai rediģē jebkuru vērtību tieši pārlūkprogrammā, nerakstot Redis komandas.
Visi datu tipi
Skatīt un rediģēt virknes, jaucējvērtības, sarakstus, kopas, sakārtotas kopas un plūsmas ar tipam atbilstošiem redaktoriem, kas attēlo datus strukturētā, viegli lasāmā formātā.
Komandu konsole
Izpildi patvaļīgas Redis komandas no iebūvētās konsoles un nekavējoties redzi atbildi — noderīgi atkļūdošanai, administrēšanai un vienreizējām datu operācijām.
Servera statistika
Vadības panelis vienā mirklī parāda reāllaika Redis servera metrikas, tostarp atmiņas patēriņu, atslēgu telpas trāpījumu/netrāpījumu rādītājus, pieslēgtos klientus un darbības laiku.
HTTP pamata autentifikācija
Tīmekļa saskarne ir aizsargāta ar lietotājvārda un paroles autentifikāciju, novēršot nesankcionētu piekļuvi taviem Redis datiem caur pārlūkprogrammas UI.
Kāpēc izmantot Redis Commander pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
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