Izvietot Milvus ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda vektoru datubāze, kas izveidota AI lietojumprogrammām un meklē miljardiem iegulšanas ar zem-milisekundes latentumu.
Izvēlies Milvus VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Milvus
Milvus ir pasaulē populārākā atvērtā koda vektoru datubāze, kas īpaši izstrādāta, lai uzglabātu un meklētu augstas dimensijas ieguljumus, ko ģenerē mašīnmācīšanās modeļi. Tā atbalsta HNSW, IVF un DiskANN indeksus, hibrīdu blīvo un reto vektoru meklēšanu un apstrādā miljardiem vektoru, saglabājot vaicājumu latentumu zem milisekundes. Šī veidne izvieto pilnu Milvus steku ar etcd metadatiem, MinIO objektu glabāšanai un Attu tīmekļa lietotāja saskarni vizuālai pārvaldībai.
Milvus mitināšana savā VPS saglabā patentētus ieguljumus un sensitīvus lietotāja datus tavā infrastruktūrā, nodrošina īpašu atmiņu un CPU indeksiem bagātīgām AI darba slodzēm un novērš pārvaldītu vektoru datubāzu pakalpojumu izmaksas par katru vaicājumu.
Milvus galvenās iespējas
Miljardu mēroga meklēšana
Indeksēt un vaicāt miljardiem vektoru ar zem milisekundes latentumu, izmantojot HNSW, IVF vai DiskANN indeksus.
Hibrīda meklēšana
Apvieno blīvos vektorus, retus vektorus un metadatu filtrus vienā vaicājumā precīzākai AI izguvei.
RAG-gatava infrastruktūra
Glabā dokumentu ieguljumus un izgūsti atbilstošu kontekstu lielajiem valodu modeļiem (LLM), nodrošinot precīzus tērzēšanas robotus un jautājumu & atbilžu sistēmas.
Attu Web UI
Pārvaldi kolekcijas, izpildi vaicājumus un uzraugi klastera veselību, izmantojot iebūvētu pārlūkprogrammas pārvaldības konsoli.
Daudzvalodu SDK
Oficiālie klienti Python, Java, Go un Node.js, kā arī REST un gRPC API integrējas ar jebkuru AI risinājumu.
Kāpēc izmantot Milvus pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.