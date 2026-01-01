Izvietot Profilarr ar viena klikšķa instalāciju.
Automatizācijas rīks, kas sinhronizē kvalitātes profilus un pielāgotus formātus no kopienas datubāzēm uz tavām Radarr un Sonarr instancēm.
Izvēlies Profilarr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Profilarr
Profilarr savieno tavas pašmitinātās Radarr un Sonarr instances ar kopienas uzturētām kvalitātes profilu un pielāgoto formātu datubāzēm, automātiski piemērojot pārbaudītas konfigurācijas, nevis pieprasot manuālu ievadi. Tas aizstāj stundām ilgu katras instances pielāgošanu ar vienu sinhronizācijas operāciju, saglabājot katru arr lietotni tavā sistēmā saskaņotu ar jaunākajiem kopienas standartiem.
Pašmitinot Profilarr kopā ar tavu mediju sistēmu, profilu atjauninājumi notiek pēc tava grafika, ar pilnīgu pārredzamību par to, kas mainījies un kāpēc — bez paļaušanās uz ārējiem pakalpojumiem, lai nosūtītu konfigurāciju uz tavām lokālajām lietotnēm.
Profilarr galvenās iespējas
Profila sinhronizācijas automatizācija
Iegūst kvalitātes profilus no attālām kopienas datubāzēm un piemēro tos Radarr un Sonarr bez manuālas kopēšanas un ielīmēšanas starp instancēm.
Pielāgota formāta pārvaldība
Sinhronizē pielāgotas formāta definīcijas un rezultātus, lai katra instance tavā sistēmā izmantotu vienu un to pašu pārbaudīto konfigurāciju.
Vairāku instanču atbalsts
Pārvalda vairākus Radarr un Sonarr eksemplārus no vienas saskarnes, saglabājot tos visus saskaņotus, nedublējot pūles.
Lietotāja saskarne iekļauta komplektā
Uz pārlūkprogrammu balstīta saskarne savienojumu pārvaldībai, sinhronizāciju iedarbināšanai un veikto izmaiņu pārskatīšanai — nav nepieciešams SSH vai CLI.
Pastāvīga konfigurācija
Visi instances akreditācijas dati un sinhronizācijas stāvoklis tiek glabāti nosauktā Docker sējumā, pārdzīvojot konteineru restartēšanu un attēlu jaunināšanu.
Kāpēc izmantot Profilarr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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