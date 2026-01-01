Instalēt Jellyfin ar vienu klikšķi.
Bezmaksas un atvērtā koda mediju serveris, lai straumētu tavu personīgo filmu, TV un mūzikas bibliotēku uz jebkuru ierīci.
Izvēlies Jellyfin VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Jellyfin
Jellyfin ir vadošais bezmaksas un atvērtā koda mediju serveris — kopienas virzīta alternatīva Plex un Emby bez premium līmeņiem, bez izsekošanas un bez piegādātāja bloķēšanas. Tas straumē tavu personīgo mediju kolekciju uz tālruņiem, planšetdatoriem, datoriem, viedtelevizoriem un īpašām lietotnēm Roku, Android TV, Apple TV un Fire TV ierīcēs ar automātisku metadatu ielādi un aparatūras paātrinātu pārkodēšanu.
Jellyfin pašmitināšana uz VPS dod tev 24/7 piekļuvi tavai mediju bibliotēkai no jebkuras vietas pasaulē, ar īpašu joslas platumu vienlaicīgām straumēm un bez atkarības no tava mājas interneta savienojuma. Tavi mediji, skatīšanās vēsture un lietotāja preferences paliek pilnībā tavā kontrolē, nekad nemaksājot abonēšanas maksu.
Jellyfin galvenās iespējas
Aparatūra transkodēšana
Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC un VA-API paātrinājums nodrošina vienmērīgu reāllaika pārkodēšanu ierīcēm, kas nevar atskaņot avota formātu dabiski.
Tiešraides TV un DVR
Pievieno tīkla uztvērējus, piemēram, HDHomeRun vai M3U avotus, lai skatītos un ierakstītu tiešraides tieši caur Jellyfin saskarni.
Daudzplatformu lietotnes
Vietējās lietotnes operētājsistēmām Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV un Apple TV ļauj jebkurai mājsaimniecības ierīcei piekļūt multivides bibliotēkai bez pārlūkprogrammas.
Daudzlietotāju atļaujas
Izveido atsevišķus kontus ģimenes locekļiem ar individuālām bibliotēkām, vecāku kontroli un satura vērtējuma filtriem katram lietotājam.
SyncPlay sesijas
Skaties vienu un to pašu saturu vienlaicīgi ar attāliem draugiem vai ģimeni, izmantojot sinhronizētu atskaņošanu un kopīgu rindu.
Kāpēc izmantot Jellyfin pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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