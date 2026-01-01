Izvietot Ente ar viena klikšķa instalāciju.
Pilnībā šifrēta, atvērtā koda fotoattēlu un video dublēšana ar koplietojamiem albumiem un ierīcē iebūvētu mašīnmācīšanos.
Izvēlies Ente VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Ente
Ente ir pilnībā atvērtā koda, gala līdz galam šifrēts fotoattēlu un video pakalpojums, kas prioritāti piešķir privātumam. Katrs fails tiek šifrēts tavā ierīcē, pirms tas nonāk serverī, tāpēc tikai tu un cilvēki, kurus tu skaidri uzaicini, var redzēt tavas atmiņas.
Ente pašmitināšana tavā paša VPS nodrošina tev pilnīgas īpašumtiesības uz pamatā esošo datubāzi un S3 saderīgu objektu krātuvi, vienlaikus saglabājot tos pašus pulētos tīmekļa, mobilās un darbvirsmas klientus, ko izmanto publiskais pakalpojums. Ģimenes albumi, publiskās saites, ierīcē iebūvēta sejas atpazīšana un neierobežota krātuve – tas viss paliek tavā kontrolē, nevis trešās puses.
Ente galvenās iespējas
End-to-end šifrēšana
Katrs fotoattēls un video tavā ierīcē tiek šifrēts, izmantojot kriptogrāfiski auditētas primitīvas, pirms augšupielādes, lai ne serveris, ne kāds cits nevarētu nolasīt tavu bibliotēku.
Starpplatformu klienti
Vietējās iOS un Android lietotnes, galddatoru lietotnes operētājsistēmām macOS, Windows un Linux, kā arī tīmekļa lietotne nodrošina tavas bibliotēkas pieejamību visur ar automātisku fona dublēšanu.
Koplietoti ģimenes albumi
Izveido albumus, ko kopīgot ar ģimenes locekļiem, vai sūti publiskas saites ar izvēles parolēm un derīguma termiņu, neizpaužot pamatā esošos failus atklātā tekstā.
Sejas atpazīšana ierīcē
Mašīnmācīšanās pilnībā darbojas klienta pusē, lai grupētu cilvēkus, atklātu objektus un nodrošinātu semantisko meklēšanu, nekad nesūtot nešifrētus datus uz serveri.
S3 saderīga krātuve
Iebūvētais MinIO spainis glabā objektus lokāli VPS serverī, un to var apmainīt pret Backblaze B2, Wasabi vai jebkuru ar S3 saderīgu pakalpojumu sniedzēju, kad bibliotēkas pieaug.
Atvērtā pirmkoda klienti
Katrs komponents, tostarp mobilās un datora lietotnes, ir pieejams kā pirmkods un neatkarīgi auditējams, lai tu pats varētu pārbaudīt kriptogrāfiju.
Kāpēc izmantot Ente pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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