Izvietot Firefly ar viena klikšķa instalāciju.
Vienkāršs WireGuard VPN serveris ar tīmekļa pārvaldības saskarni drošu VPN savienojumu izveidei un pārvaldībai bez tīklošanas zināšanām.
Izvēlies Firefly VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Firefly
Firefly ir optimizēts WireGuard VPN serveris, kas apvieno WireGuard augstas veiktspējas, modernu kriptogrāfiju ar pieejamu tīmekļa UI klientu pārvaldībai, konfigurāciju ģenerēšanai un savienojumu uzraudzībai. Tas novērš tradicionālās WireGuard iestatīšanas sarežģītību, lai tu varētu palaist drošu VPN dažu minūšu, nevis stundu laikā.
Izvietojot Firefly savā VPS, tu iegūsti īpašu publisko IP adresi uzticamai VPN piekļuvei, uzņēmuma līmeņa joslas platumu bez ISP ierobežojumiem un pilnīgu neatkarību no trešo pušu VPN pakalpojumu sniedzējiem, kas reģistrē datplūsmu vai cieš no negaidītiem pārtraukumiem.
Firefly galvenās iespējas
Viena klikšķa klienta iestatīšana
Ģenerējiet WireGuard klienta konfigurācijas un QR kodus mobilajām ierīcēm tieši no tīmekļa saskarnes — nav nepieciešamas komandrindas zināšanas.
Automātiski SSL sertifikāti
Firefly automātiski nodrošina bezmaksas SSL sertifikātus, tādējādi nodrošinot pārvaldības saskarni bez manuālas sertifikāta konfigurācijas.
Starpplatformu klientprogrammas
Darbojas ar visiem oficiālajiem WireGuard klientiem operētājsistēmās iOS, Android, Windows, macOS un Linux — savieno jebkuru ierīci ar vienu konfigurācijas failu.
Reāllaika uzraudzība
Informācijas panelis parāda aktīvos savienojumus un katra klienta joslas platuma lietojumu, lai tu vienmēr zinātu, kurš ir pieslēdzies un cik daudz datplūsmas viņi izmanto.
Sistēmas WireGuard nav nepieciešams
Pilnībā darbojas Docker vidē, neprasot WireGuard instalēšanu resursdatora OS, tādējādi vienkāršojot izvietošanu un saglabājot resursdatora sistēmu tīru.
Kāpēc izmantot Firefly pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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