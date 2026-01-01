Izvietot Pulsarr ar viena klikšķa instalāciju.
Reāllaika Plex skatīšanās saraksta monitors, kas sinhronizējas ar Sonarr un Radarr, izmantojot viedus satura maršrutēšanas noteikumus.
Izvēlies Pulsarr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Pulsarr
Pulsarr savieno Plex skatīšanās sarakstus ar Sonarr un Radarr, pārvēršot katru "Pievienot skatīšanās sarakstam" pieskārienu Plex lietotnē automatizētā lejupielādes pieprasījumā — bez otrā priekšgala, bez atsevišķām pieteikšanās reizēm un bez uzaicinājumiem katram lietotājam. Tas reāllaikā uzrauga Plex Plex Pass lietotājiem un pārējiem izmanto pakāpenisku aptauju, pēc tam novirza katru nosaukumu uz pareizo Sonarr vai Radarr instanci, pamatojoties uz taviem definētajiem noteikumiem.
Pulsarr pašmitināšana uz tava VPS saglabā skatīšanās saraksta datus, lietotāju atļaujas un arr API atslēgas tavā kontrolē. Apstiprināšanas darbplūsmas, kvotas katram lietotājam, Discord paziņojumi un Plex etiķešu sinhronizācija darbojas nepārtraukti, nepaļaujoties uz mājas servera nepārtrauktu darbību tiešsaistē.
Pulsarr galvenās iespējas
Reāllaika uzraudzības saraksta sinhronizācija
Plex Pass lietotāju skatīšanās saraksta papildinājumi nekavējoties aktivizē Sonarr vai Radarr pieprasījumus, ar pakāpenisku aptauju aptverot arī kontus bez Pass.
Gudra satura maršrutēšana
Izveido UN/VAI noteikumus, izmantojot žanru, lietotāju, valodu, gadu, sertifikāciju, vērtējumus vai straumēšanas pakalpojumu, lai novirzītu saturu uz pareizo arr instanci.
Apstiprinājums un kvotas
Aizturēt pieprasījumus administratora apstiprināšanai un ieviest ikdienas, iknedēļas vai ikmēneša lietotāja ierobežojumus, lai kontrolētu lejupielādes rindas.
Discord bot integrācija
Pārvaldi apstiprinājumus, skati pieprasījumu statusu un aktivizē darbības tieši no Discord, izmantojot interaktīvās slīpsvītras komandas.
Vairāku instanču atbalsts
Izplati saturu vairākās Sonarr un Radarr instancēs ar sinhronizētu marķēšanu, lai tu vienmēr zinātu, kurš lietotājs ko pieprasījis.
Elastīgi paziņojumi
Sūti atjauninājumus, izmantojot Plex mobilo paziņojumu, Discord, webhooks vai vairāk nekā 80 pakalpojumus, izmantojot Apprise, kad saturs nonāk tavā bibliotēkā.
Kāpēc izmantot Pulsarr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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