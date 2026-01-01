Izvietot Calibre-Web ar viena klikšķa instalāciju.
Mūsdienīga tīmekļa saskarne tavai Calibre e-grāmatu bibliotēkai, pieejama no jebkuras ierīces ar pārlūkprogrammu.
Izvēlies Calibre-Web VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Calibre-Web
Calibre-Web nodrošina tīru, pārlūkprogrammā balstītu saskarni e-grāmatu pārvaldībai un lasīšanai, kas glabājas Calibre datubāzē. Tā atbalsta EPUB, PDF, MOBI, AZW3 un komiksu formātus, ietver iebūvētu e-grāmatu lasītāju ar pielāgojamām tēmām, un ļauj vairākiem lietotājiem uzturēt atsevišķus lasīšanas sarakstus un progresu — tas viss bez nepieciešamības pēc darbvirsmas Calibre lietotnes.
Pašmitināšana Calibre-Web uz tava VPS dod tev personīgu digitālo bibliotēku, kas pieejama no jebkuras vietas, bez izsekošanas, bez DRM ierobežojumiem un ar pilnīgu kontroli pār taviem lasīšanas datiem un kolekciju.
Calibre-Web galvenās iespējas
Iebūvēts e-grāmatu lasītājs
Lasīt EPUB un citus formātus tieši pārlūkprogrammā ar regulējamiem fontiem, tēmām un lasīšanas progresa izsekošanu.
Vairāku lietotāju atbalsts
Katrs lietotājs iegūst individuālus lasīšanas sarakstus, progresu un preferences, neizmantojot vienu kontu vai kolekcijas skatu.
Daudzformātu atbalsts
Atbalsta EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR un CBZ, lai visa tava bibliotēka — grāmatas, komiksi un žurnāli — atrastos vienuviet.
Sūtīt uz ierīci
Sūti grāmatas e-pastā tieši uz Kindle vai citiem e-lasītājiem, lai tavā vēlamajā ierīcē vienmēr būtu vēlamais saturs bez manuālas pārsūtīšanas.
Metadatu pārvaldība
Rediģē grāmatas detaļas, vākus, birkas un sēriju informāciju, lai uzturētu labi organizētu, meklējamu bibliotēku, tai augot.
Kāpēc izmantot Calibre-Web pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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