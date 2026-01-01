Izvietot Cloudflared ar viena klikšķa instalāciju.
Cloudflare Tunnel dēmons, kas droši nodrošina piekļuvi pakalpojumiem internetā, neatverot ugunsmūra portus.
Izvēlies Cloudflared VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Cloudflared
Cloudflared ir klienta dēmons Cloudflare Tunnel, kas izveido tikai izejošus šifrētus savienojumus no tava VPS uz Cloudflare malas tīklu. Novirzot visu datplūsmu caur Cloudflare, pirms tā sasniedz tavu izcelsmi, tu iegūsti iebūvētu DDoS aizsardzību un WAF pārklājumu, nekad neatverot ienākošos ugunsmūra portus vai neatklājot sava servera IP adresi.
Pašmitināšana Cloudflared dēmona uz VPS nodrošina stabilu, vienmēr aktīvu tuneli, kas nav pakļauts mājas interneta savienojumu uzticamības ierobežojumiem. Tavi Cloudflare marķieri un tuneļa konfigurācija tiek glabāti infrastruktūrā, ko tu kontrolē, un iekļautā tīmekļa lietotāja saskarne padara sākotnējo iestatīšanu un nepārtrauktu pārvaldību vienkāršu, neizmantojot komandrindu.
Cloudflared galvenās iespējas
Ienākošie porti nav nepieciešami
Visi savienojumi tiek veidoti izejoši no tava servera, novēršot nepieciešamību atvērt ugunsmūra noteikumus vai konfigurēt NAT portu pāradresāciju.
Izcelsmes IP aizsardzība
Datplūsma sasniedz tavu serveri tikai caur Cloudflare, paslēpjot tavu VPS IP adresi no skeneriem un tiešu uzbrukumu mēģinājumiem.
Iebūvēta DDoS aizsardzība
Cloudflare absorbē apjoma uzbrukumus tīkla malā, pirms jebkāda datplūsma sasniedz tavu izcelsmes serveri.
Zero Trust integrācija
Savieno tuneļus ar Cloudflare Access, lai ieviestu uz identitāti balstītu autentifikāciju jebkuram iekšējam pakalpojumam bez VPN.
Tīmekļa konfigurācija
Pārvaldi tuneļa pilnvaras un maršrutus, izmantojot iekļauto tīmekļa saskarni, nenonākot līdz komandrindai.
Kāpēc izmantot Cloudflared pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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