Izvietot Monica ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda personīgo attiecību pārvaldnieks, kas ļauj privāti izsekot kontaktus, sarunas un dzīves notikumus.
Izvēlies Monica VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Monica
Monica ir atvērtā koda personīgo attiecību pārvaldības sistēma, kas izveidota ar Laravel un palīdz tev atcerēties visu svarīgo par cilvēkiem tavā dzīvē. Dokumentē kontaktus, sarunas, dzimšanas dienas, dāvanu idejas, parādus un dzīves notikumus vienā privātā saskarnē, kas pieejama 27 valodās. Atšķirībā no sociālajiem tīkliem un mākoņpakalpojumu kontaktu pārvaldniekiem, Monica ir paredzēta pašmitināšanai, lai tavi personīgākie dati nekad neatstātu tavu infrastruktūru.
Tā kā Monica glabā attiecību detaļas, kurām tu nekad neuzticētos komerciālai platformai — ģimenes veselības vēsture, privātas sarunas, personīgās preferences — tās palaišana uz tava paša VPS nodrošina pilnīgu datu suverenitāti bez reklāmām, bez uzvedības izsekošanas un bez trešo pušu piekļuves tavai informācijai.
Monica galvenās iespējas
Kontaktu žurnāls
Reģistrē katru sarunu, aktivitāti un mijiedarbību ar kontaktu kopā ar piezīmēm un atgādinājumiem, lai nekas svarīgs netiktu aizmirsts.
Dzimšanas dienas un pasākumu atgādinājumi
Iestati e-pasta atgādinājumus dzimšanas dienām, jubilejām un pielāgotiem notikumiem, lai tu nekad nepalaistu garām svarīgu datumu attiecībās.
Dāvanu un parādu uzskaite
Pieraksti dāvanu idejas un iepriekšējās dāvanas katrai kontaktpersonai, kā arī seko līdzi neformālajiem parādiem un aizdevumiem, lai attiecībās nebūtu finansiālas neskaidrības.
Attiecību kartēšana
Definē attiecības starp kontaktiem un veido ģimenes kokus, lai saprastu un dokumentētu saiknes starp cilvēkiem, ko pazīsti.
Pilnīgas privātuma īpašumtiesības
Visi dati paliek tavā VPS bez trešo pušu piekļuves, bez reklāmas profilēšanas un ar pilnīgu kontroli pār rezerves kopijām un eksportēšanu.
Kāpēc izmantot Monica pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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