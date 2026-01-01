Izvietot GLPI ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda IT aktīvu pārvaldības un palīdzības dienesta platforma infrastruktūras uzskaitei un atbalsta pieteikumu pārvaldībai.
Izvēlies GLPI VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar GLPI
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) ir visaptveroša atvērtā koda IT pakalpojumu pārvaldības platforma, kas apvieno aktīvu inventarizāciju, palīdzības dienesta biļešu sistēmu, programmatūras licenču izsekošanu un izmaiņu pārvaldību vienā tīmekļa lietojumprogrammā. Tā atbalsta vairāk nekā 70 valodas un spraudņu ekosistēmu ar vairāk nekā 150 paplašinājumiem, pielāgojoties jebkura lieluma IT operācijām.
Pašmitināšana GLPI uz tava VPS novērš lietotāja licenču izmaksas un saglabā sensitīvus IT infrastruktūras datus organizācijas kontrolē. Šī izvietošana ietver MariaDB uzticamai datu glabāšanai. Pēc izvietošanas pabeidz iestatīšanas vedni savā pārlūkprogrammā, izmantojot datu bāzes akreditācijas datus, kas tika parādīti izvietošanas procesa laikā.
GLPI galvenās iespējas
IT aktīvu inventarizācija
Pārvaldi serverus, darbstacijas, mobilās ierīces, tīkla aprīkojumu un programmatūras licences centralizētā inventarizācijā ar automātisku atklāšanu.
Palīdzības dienesta biļešu apstrāde
Pārvaldi lietotāju pieprasījumus, incidentus un izmaiņu pieprasījumus ar pielāgojamām darbplūsmām, SLA izsekošanu un e-pasta paziņojumiem.
Programmatūras licences pārvaldība
Uzraugi licenču lietojumu, seko līdzi atbilstībai un optimizē programmatūras izmaksas visā tavā organizācijā.
Zināšanu bāze
Dokumentē risinājumus un izveido pašapkalpošanās resursus, lai lietotāji varētu atrisināt bieži sastopamās problēmas, neatverot pieteikumus.
Spraudņu tirgus
Paplašini GLPI ar vairāk nekā 150 kopienas spraudņiem, kas aptver integrācijas, atskaites un specializētas ITSM darbplūsmas.
Kāpēc izmantot GLPI pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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