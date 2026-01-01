Uzstādīt Snipe-IT ar vienu klikšķi.
Bezmaksas atvērtā koda IT aktīvu pārvaldība aparatūras, programmatūras licenču un nolietojuma uzskaitei visā tavā organizācijā.
Izvēlies Snipe-IT VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Snipe-IT
Snipe-IT ir jaudīga, atvērtā koda IT aktīvu pārvaldības sistēma, kas veidota uz Laravel bāzes un palīdz organizācijām izsekot aparatūras aktīviem, programmatūras licencēm, piederumiem un patēriņa precēm visā to dzīves ciklā. Ar vairāk nekā 13 000 GitHub zvaigznēm tā nodrošina uzņēmuma līmeņa funkcijas, tostarp reģistrācijas/izrakstīšanās darbplūsmas, nolietojuma uzskaiti, garantijas pārvaldību un visaptverošu atskaišu veidošanu — tas viss bez dārgām licencēšanas maksām.
Pašmitināšana (self-hosting) Snipe-IT uz tava VPS dod tev pilnīgu īpašumtiesības pār sensitīviem aktīvu un licenču datiem bez atkārtotām izmaksām par lietotāju vai aktīvu. MariaDB atbalstītā izvietošana mērogojas no mazām komandām līdz lieliem uzņēmumiem, apstrādājot tūkstošiem aktīvu, vienlaikus nodrošinot ātrus vaicājumus svītrkodu skenēšanai, atskaišu veidošanai un REST API integrācijām.
Snipe-IT galvenās iespējas
Aktīvu pieņemšana/izsniegšana
Precīzi izseko, kam jebkurā brīdī pieder kurš aktīvs, izmantojot racionalizētu reģistrācijas un izrakstīšanās darbplūsmu un automātiskus e-pasta paziņojumus.
Licences pārvaldība
Pārvaldi programmatūras licences atslēgas, lietotāju skaitu un atjaunošanas datumus, lai nodrošinātu atbilstību un novērstu pārmērīgu vai nepietiekamu licencēšanu.
Nolietojuma uzskaite
Aprēķiniet aktīvu nolietojumu, izmantojot lineāro vai dilstošā atlikuma metodi precīzai finanšu pārskatu sagatavošanai un grāmatvedībai.
Svītrkods un QR kodi
Ģenerē un skenē svītrkodus vai QR kodus katram aktīvam, nodrošinot ātras fiziskās revīzijas un mobilajām ierīcēm draudzīgu krājumu pārvaldību.
REST API un atskaites
Eksportē datus uz CSV vai Excel un integrē ar ārējām sistēmām, izmantojot pilnu REST API automatizācijai un biznesa inteliģences darbplūsmām.
Kāpēc izmantot Snipe-IT pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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