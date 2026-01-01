Izvietot NocoBase ar viena klikšķa instalāciju.
Paplašināma atvērtā koda bez koda platforma iekšējo rīku un biznesa lietojumprogrammu veidošanai ar spraudņiem balstītu arhitektūru.
Izvēlies NocoBase VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar NocoBase
NocoBase ir uz mērogojamību orientēta atvērtā koda bezkoda/mazkoda platforma, kas apvieno vizuālo saskarni ar spraudņiem balstītu arhitektūru, lai gan pilsoņu izstrādātāji, gan inženieri varētu efektīvi sadarboties. Tās datu modelēšanas dzinējs, vilkšanas un nomešanas lietotāja saskarnes veidotājs un darbplūsmas automatizācijas rīki aptver visu, sākot no vienkāršām CRUD lietotnēm līdz sarežģītām daudzlietotāju biznesa lietojumprogrammām.
NocoBase pašmitināšana tavā VPS novērš maksu par lietotāju, saglabā sensitīvus biznesa datus tavā infrastruktūrā un dod izstrādes komandām brīvību instalēt pielāgotus spraudņus un integrēties ar iekšējām sistēmām bez jebkādiem piegādātāja ierobežojumiem.
NocoBase galvenās iespējas
Vizuālā datu modelēšana
Definē tabulas, laukus un sarežģītas attiecības, izmantojot vizuālo interfeisu, ar atbalstu visiem izplatītākajiem lauku tipiem, tostarp pielikumiem, formulām un uzmeklēšanas laukiem.
"Velc un nomet" UI konstruktors
Izveido atsaucīgas lietojumprogrammu saskarnes, izvietojot blokus un komponentus uz audekla, bez nepieciešamības pēc priekšgala koda standarta izkārtojumiem.
Spraudņu arhitektūra
Paplašini platformu ar kopienas vai pielāgotiem spraudņiem jauniem lauku tipiem, darbībām un integrācijām, nemainot pamatlietojumprogrammu.
Darbplūsmas automatizācija
Veido nosacījumos balstītus biznesa procesus un apstiprināšanas plūsmas vizuāli, aktivizējot darbības datu izmaiņu gadījumā, nerakstot aizmugursistēmas loģiku no nulles.
Lomu balstītas atļaujas
Kontrolēt piekļuvi datiem un lietotāja interfeisa elementiem lomu līmenī, atbalstot daudzlietotāju sistēmu un nodaļu līmeņa izolāciju vienā instalācijā.
Automātiski ģenerētas API
Katrs datu modelis automātiski nodrošina REST API galapunktus, kas ļauj integrēties ar ārējām sistēmām un pielāgotām priekšgalām bez papildu izstrādes.
Kāpēc izmantot NocoBase pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.