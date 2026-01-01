Instalē SerpBear ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts meklētājprogrammu ranga izsekotājs atslēgvārdu pozīciju uzraudzībai Google, Bing un citās meklētājprogrammās.
Izvēlies SerpBear VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar SerpBear
SerpBear ir atvērtā koda pašmitināts SEO pozīciju izsekotājs, kas uzrauga, kā tavi domēni ierindojas izvēlētajiem atslēgvārdiem Google, Bing, Yahoo, Yandex un DuckDuckGo meklētājprogrammās. Tas iegūst ikdienas SERP pozīcijas, attēlo rangu vēsturi un parāda izmaiņas, lai tu varētu reaģēt uz algoritmu izmaiņām, satura atjauninājumiem un konkurentu aktivitāti, nemaksājot par katru atslēgvārdu SaaS rangu izsekošanas pakalpojumam.
Pašmitinot SerpBear savā VPS, tu iegūsti neierobežotu domēnu un atslēgvārdu skaitu, papildu Google Search Console integrāciju iespaidiem un klikšķiem, kā arī e-pasta vai webhook paziņojumus, kad mainās pozīcijas. Dati atrodas tavā infrastruktūrā, tāpēc vēsturiskie rangu arhīvi paliek tavi, nevis pazūd, kad beidzas SaaS abonements.
SerpBear galvenās iespējas
Daudzmotoru izsekošana
Sekojiet atslēgvārdu pozīcijām visos Google, Bing, Yahoo, Yandex un DuckDuckGo no viena vadības paneļa, izmantojot vēstures diagrammas katram atslēgvārdam.
Search Console integrācija
Izvēles Google Search Console savienojums pievieno parādīšanās, klikšķu caurlaides rādītājus un atklāšanas datus katram izsekotajam atslēgvārdam.
Mobilie un galddatora SERP rezultāti
Izmantojiet atsevišķus izsekotājus mobilajām un galddatoru SERP, lai atklātu ierīcei specifiskas ranžēšanas atšķirības, kas ietekmē reālo datplūsmu.
Valsts un pilsētas mērķēšana
Konfigurē katru atslēgvārdu ar mērķa valsti, valodu un pilsētu, lai atspoguļotu lokalizētus meklēšanas rezultātus, nevis vienu globālu skatu.
Paziņojumi un eksportēšana
E-pasta un tīmekļa āķu paziņojumi tiek aktivizēti, mainoties rangiem, un CSV eksporti nodrošina datus ārējiem informācijas paneļiem vai klientu atskaitēm bez manuālas kopēšanas un ielīmēšanas.
Neierobežoti atslēgvārdi
Bez maksas par atslēgvārdu — seko līdzi tik daudziem domēniem un atslēgvārdiem, cik atļauj tavi VPS resursi, neceļot abonēšanas līmeņus.
Kāpēc izmantot SerpBear pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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