SerpBear ar atlaidi līdz 69%

Instalē SerpBear ar viena klikšķa instalāciju.

Pašmitināts meklētājprogrammu ranga izsekotājs atslēgvārdu pozīciju uzraudzībai Google, Bing un citās meklētājprogrammās.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Instalē SerpBear ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies SerpBear VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar SerpBear

SerpBear ir atvērtā koda pašmitināts SEO pozīciju izsekotājs, kas uzrauga, kā tavi domēni ierindojas izvēlētajiem atslēgvārdiem Google, Bing, Yahoo, Yandex un DuckDuckGo meklētājprogrammās. Tas iegūst ikdienas SERP pozīcijas, attēlo rangu vēsturi un parāda izmaiņas, lai tu varētu reaģēt uz algoritmu izmaiņām, satura atjauninājumiem un konkurentu aktivitāti, nemaksājot par katru atslēgvārdu SaaS rangu izsekošanas pakalpojumam.

Pašmitinot SerpBear savā VPS, tu iegūsti neierobežotu domēnu un atslēgvārdu skaitu, papildu Google Search Console integrāciju iespaidiem un klikšķiem, kā arī e-pasta vai webhook paziņojumus, kad mainās pozīcijas. Dati atrodas tavā infrastruktūrā, tāpēc vēsturiskie rangu arhīvi paliek tavi, nevis pazūd, kad beidzas SaaS abonements.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

SerpBear galvenās iespējas

Daudzmotoru izsekošana

Sekojiet atslēgvārdu pozīcijām visos Google, Bing, Yahoo, Yandex un DuckDuckGo no viena vadības paneļa, izmantojot vēstures diagrammas katram atslēgvārdam.

Search Console integrācija

Izvēles Google Search Console savienojums pievieno parādīšanās, klikšķu caurlaides rādītājus un atklāšanas datus katram izsekotajam atslēgvārdam.

Mobilie un galddatora SERP rezultāti

Izmantojiet atsevišķus izsekotājus mobilajām un galddatoru SERP, lai atklātu ierīcei specifiskas ranžēšanas atšķirības, kas ietekmē reālo datplūsmu.

Valsts un pilsētas mērķēšana

Konfigurē katru atslēgvārdu ar mērķa valsti, valodu un pilsētu, lai atspoguļotu lokalizētus meklēšanas rezultātus, nevis vienu globālu skatu.

Paziņojumi un eksportēšana

E-pasta un tīmekļa āķu paziņojumi tiek aktivizēti, mainoties rangiem, un CSV eksporti nodrošina datus ārējiem informācijas paneļiem vai klientu atskaitēm bez manuālas kopēšanas un ielīmēšanas.

Neierobežoti atslēgvārdi

Bez maksas par atslēgvārdu — seko līdzi tik daudziem domēniem un atslēgvārdiem, cik atļauj tavi VPS resursi, neceļot abonēšanas līmeņus.

Kāpēc izmantot SerpBear pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
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Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.

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Martin K
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Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.

30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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