Izvieto GreptimeDB ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda vienota pārraudzības datubāze metrikām, žurnālfailiem un izsekošanas datiem ar SQL un PromQL uz viena dzinēja.
Izvēlies GreptimeDB VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar GreptimeDB
GreptimeDB ir ar Rust veidota atvērtā koda novērojamības datubāze, kas glabā metrikas, žurnālus un izsekošanas datus kā plašus notikumus vienā kolonnu dzinējā. Viena datubāze aizstāj tipisko Prometheus, Loki un Elasticsearch trio, ļaujot tev JOIN signālus SQL valodā un apkalpot informācijas paneļus, brīdinājumus un AI aģentus no viena aizmugursistēmas, nevis trim.
Pašmitināšana GreptimeDB savā VPS saglabā augstas kardinalitātes telemetriju tavā kontrolē bez SaaS rēķiniem par katru datu punktu, un tā pati instance atbalsta Prometheus attālo rakstīšanu, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL un InfluxDB rindu protokolu — tāpēc esošie kolektori un informācijas paneļi pieslēdzas bez pārrakstīšanas.
GreptimeDB galvenās iespējas
Vienots datu modelis
Glabā metriku, žurnālus un izsekošanas datus kā laika zīmogotus plašus notikumus vienā kolonnu dzinējā un apvieno signālus ar vienkāršu SQL.
SQL un PromQL
Vaicā tos pašus datus ar SQL analīzei un PromQL Grafana brīdinājumu noteikumiem — nav nepieciešams atsevišķs vaicājumu slānis vai tulkošanas līmenis.
Vietējais OpenTelemetry
Ievadiet OTLP metrikai, žurnāliem un trasēm tieši, bez eksportētāja blakus procesiem vai piegādātāja specifiskiem SDK starp taviem pakalpojumiem un datu bāzi.
Plašs protokolu atbalsts
Pieņem Prometheus attālo rakstīšanu, InfluxDB līnijprotokolu, Loki nosūtīšanu un MySQL vai PostgreSQL klientus vienā instancē vienkāršām migrācijām.
Iebūvēts tīmekļa vadības panelis
Izpētīt tabulas, izpildīt SQL un PromQL vaicājumus un pārbaudīt klastera statusu no iebūvētas tīmekļa lietotāja saskarnes, neinstalējot atsevišķu priekšgalu.
Objektu krātuve gatava
Konfigurē S3, GCS vai Azure Blob kā primāro krātuvi ar lokālo diska kešatmiņu, lai samazinātu ilgtermiņa datu glabāšanas izmaksas lielapjoma telemetrijai.
Kāpēc izmantot GreptimeDB pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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