Izvietot Hanko ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda autentifikācijas aizmugursistēma ar piekļuves atslēgu prioritāti, pieteikšanos bez paroles, daudzfaktoru autentifikāciju (MFA), OpenID Connect (OIDC) un sociālo pieteikšanos.
Izvēlies Hanko VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Hanko
Hanko ir atvērtā koda autentifikācijas aizmugursistēma, kas izveidota ap piekļuves atslēgām (passkeys) un WebAuthn standartu, izstrādāta kā pašu mitināma alternatīva Auth0, Clerk un citiem identitātes SaaS pakalpojumiem. Tā nodrošina pilnīgu lietotāja plūsmu — piekļuves atslēgu reģistrāciju, sociālo un uzņēmuma SSO, paroles kā izvēles rezerves iespēju, MFA un e-pasta atkopšanu — kas tiek atklāta, izmantojot tīru REST API un ievietojamus tīmekļa komponentus.
Hanko pašu mitināšana savā VPS saglabā lietotāja akreditācijas datus, sesijas un audita žurnālus jūsu infrastruktūrā, bez maksas par katru aktīvo lietotāju (MAU) un bez piegādātāja piesaistes. Komplektā iekļautā PostgreSQL datubāze saglabā lietotāju kontus un WebAuthn akreditācijas datus, savukārt Hanko JWT balstītās sesijas ir savietojamas ar jebkuru priekšgala vai aizmugursistēmas steku.
Hanko galvenās iespējas
Passkey pirmā autentifikācija
Balstīts uz WebAuthn un passkeys, lai lietotāji varētu pieteikties ar Face ID, Touch ID vai aparatūras atslēgām, nevis ievadot paroles.
Sociālā un uzņēmuma SSO
Integrējami OAuth pakalpojumu sniedzēji Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, kā arī SAML uzņēmumu identitātes nodrošinātājiem.
Daudzfaktoru autentifikācija
TOTP autentifikatora lietotnes atbalsts un uzticamu ierīču politikas nodrošina MFA papildus jebkurai pieteikšanās plūsmai bez ārējiem pakalpojumiem.
Tīmekļa komponentes SDK
Izveido pilnīgu pieteikšanās UI dažu minūšu laikā, iegulstot oficiālos Hanko tīmekļa komponentus jebkurā ietvarā — React, Vue, Svelte vai vienkāršā HTML.
JSON Web Token (JWT) sesijas marķieri
Standartiem atbilstošas JWT sesijas ar rotāciju un atsaukšanu padara integrāciju ar esošajām API un mikropakalpojumiem vienkāršu.
Audita žurnāli un tīmekļa āķi
Iebūvēta audita žurnālēšana un tīmekļa āķu notikumi katrai autentifikācijas darbībai nodrošina tev pilnīgu pārredzamību un vieglu integrāciju ar pakārtotajām sistēmām.
Kāpēc izmantot Hanko pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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