Izvietot Kestra ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda darbplūsmas orķestrēšanas platforma, kas ļauj tev veidot, plānot un uzraudzīt datu plūsmas un automatizācijas darbplūsmas ar vizuālo redaktoru.
Izvēlies Kestra VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Kestra
Kestra ir atvērtā koda, notikumu vadīta darbplūsmas orķestrēšanas platforma, kas izveidota inženieriem, kuriem nepieciešams plānot, palaist un uzraudzīt sarežģītas datu plūsmas, nerakstot standarta infrastruktūras kodu. Tā apvieno deklaratīvu YAML balstītu darbplūsmas definīciju ar reāllaika vizuālo redaktoru, tiešraides topoloģijas grafiku un izpildes atkārtošanu — padarot to pieejamu iesācējiem un pietiekami jaudīgu liela mēroga datu inženierijas komandām.
Kestras pašmitināšana tavā VPS nodrošina neierobežotas darbplūsmas, pilnīgu datu suverenitāti un iespēju pieslēgties jebkuram iekšējam pakalpojumam vai datubāzei, neatklājot akreditācijas datus SaaS piegādātājam. Iebūvētā spraudņu bibliotēka nodrošina vairāk nekā 400 integrāciju jau no paša sākuma.
Kestra galvenās iespējas
Vizuālais darbplūsmas redaktors
Veido un rediģē darbplūsmas pārlūkprogrammas topoloģijas skatā, kas tiek atveidots reāllaikā, kamēr raksti YAML — nav nepieciešams atsevišķs diagrammu veidošanas rīks.
Pasākumu vadīti trigeri
Aktivizē darbplūsmas pēc grafikiem, webhookiem, failu ienākšanas, ziņojumu rindas notikumiem vai datubāzes izmaiņām, izmantojot iebūvētos aktivizētāju veidus.
400+ Spraudņi
Savienojies ar AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP API un desmitiem datubāzu, nerakstot savienotāja kodu.
Izpildes atkārtojums
Atkārtoti palaist jebkuru iepriekšējo izpildi no jebkura uzdevuma, pārbaudīt ievades un izvades katrā solī un atkļūdot kļūmes, neatsākot visu konveijeru.
Paralēlā uzdevumu izpilde
Palaid uzdevumu grupas paralēli vai secīgi vienā un tajā pašā darbplūsmā, lai maksimizētu caurlaidspēju un minimizētu pilnīgas datu plūsmas aizkavi.
Kāpēc izmantot Kestra pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
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