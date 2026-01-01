Izvietot TimescaleDB ar viena klikšķa instalāciju.
Laika rindu datubāze, kas veidota uz PostgreSQL — apvienojot SQL pazīstamību ar īpaši izstrādātas TSDB mērogu un ātrumu.
Izvēlies TimescaleDB VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar TimescaleDB
TimescaleDB paplašina PostgreSQL ar vietējām laika rindu iespējām, apvienojot hiperpārlūkus, automātisko sadalīšanu, nepārtrauktas agregācijas un uzlabotu kompresiju uz SQL dzinēja, ko komandas jau pazīst. Tā kā tas ir PostgreSQL pamatā, katrs esošais draiveris, ORM, BI rīks un paplašinājums — ieskaitot PostGIS un pg_vector — turpina darboties bez izmaiņām.
Pašmitināšana TimescaleDB uz tava paša VPS saglabā liela apjoma telemetriju, IoT sensoru plūsmas un finanšu tirdzniecības datus tavā kontrolē bez maksas par datu punktu vai izejošās datu plūsmas maksām. HA attēls apvieno Patroni un kopīgos PostgreSQL rīkus, nodrošinot tev ražošanai gatavu pamatu metrikas, uzraudzības un analītikas darba slodzēm.
TimescaleDB galvenās iespējas
Hypertables
Automātiski sadali laika rindu datus pa blokiem ātrai ievietošanai un vaicājumiem miljardiem rindu apjomā, nemainot to, kā tu raksti SQL.
Iebūvētā kompresija
Kolonnu orientēta kompresija parasti samazina vēsturisko datu apjomu par 90%+, samazinot uzglabāšanas izmaksas, vienlaikus saglabājot neseno rindu ātru atjaunināšanu un vaicāšanu.
Nepārtrauktie agregāti
Materializētie apkopojumi tiek pakāpeniski atsvaidzināti fonā, tāpēc informācijas paneļi ar mēnešiem vai gadiem neapstrādātiem datiem saglabā atsaucību mazāk nekā sekundes laikā.
Pilna PostgreSQL saderība
Darbojas ar katru PostgreSQL klientu, ORM un paplašinājumu — ieskaitot PostGIS ģeotelpiskajiem datiem un pg_vector AI iegulumiem — ar nulles migrācijas piepūli.
Datu glabāšanas politikas
Dzēst vai samazināt vecos datu blokus automātiski pēc grafika, saglabājot aktuālos datus ātrā atmiņā un izpildot atbilstības saglabāšanas prasības.
Kāpēc izmantot TimescaleDB pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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