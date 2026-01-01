Izvietot Universal Media Server ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda DLNA saderīgs mediju serveris video, mūzikas un fotoattēlu straumēšanai uz jebkuru saderīgu televizoru, konsoli vai atskaņotāju.
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Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Universal Media Server
Universal Media Server ir atvērtā koda, DLNA saderīgs mediju serveris, kas straumē video, mūziku un fotoattēlus uz jebkuru saderīgu atskaņošanas ierīci — tostarp viedtelevizoriem, spēļu konsolēm, Blu-ray atskaņotājiem un mobilajām lietotnēm. Tas veic pārkodēšanu lidojumā formātiem, ko mērķa ierīce neatbalsta, izmantojot FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth un VLC kā apstrādes aizmugursistēmas.
Iebūvēta tīmekļa saskarne ļauj konfigurēt mediju mapes, pārkodēšanas profilus un pievienoto ierīču iestatījumus no jebkuras pārlūkprogrammas. Nav nepieciešama ārēja datu bāze — Universal Media Server saglabā savu konfigurāciju lokāli un automātiski veido metadatu kešatmiņas. Pašmitināšana uz tava VPS saglabā visu mediju datplūsmu tavā kontrolē.
Universal Media Server galvenās iespējas
DLNA un UPnP straumēšana
Pārraida video, audio un attēlus uz jebkuru DLNA vai UPnP saderīgu ierīci — viedtelevizoriem, konsolēm, Blu-ray atskaņotājiem un mobilajām lietotnēm.
Transkodēšana lidojumā
Automātiski konvertē multivides failus uz formātu, ko atbalsta mērķa ierīce, izmantojot FFmpeg, MEncoder, VLC un citus komplektā iekļautos transkoderus.
Tīmekļa pārvaldības saskarne
Konfigurē multivides mapes, ierīču profilus un pārkodēšanas iestatījumus no pārlūkprogrammas administrēšanas saskarnes bez komandrindas piekļuves.
Plašs formātu atbalsts
Atbalsta gandrīz katru video un audio formātu, tostarp MKV, AVI, MP4, FLAC un citus, ar automātisku kodeku noteikšanu katrai ierīcei.
Nav nepieciešama datubāze
Konfigurācijas un metadatu kešatmiņas tiek glabātas kā lokāli faili — nav nepieciešams atsevišķs datubāzes pakalpojums servera darbināšanai.
Kāpēc izmantot Universal Media Server pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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