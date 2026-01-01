Izvietot Spoolman ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts kvēldiega spoļu izsekotājs 3D drukas entuziastiem, lai pārvaldītu krājumus, patēriņu un QR kodu etiķetes.
Izvēlies Spoolman VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Spoolman
Spoolman ir pašmitināta tīmekļa lietojumprogramma 3D drukas pavedienu spolīšu pārvaldībai. Tā nodrošina ražotājiem un drukas saimniecībām centrālu katras spolītes inventāru — izsekojot svaru, materiālu, krāsu, ražotāju un atlikušo pavedienu, lai tu nekad nesāktu drukāšanu bez pietiekama materiāla. Atšķirībā no izklājlapām vai lapiņām, Spoolman visu glabā vieglā SQLite datubāzē, nodrošina tīru REST API integrācijai ar Klipper un Moonraker, un piedāvā tīmekļa lietotāja saskarni, kas pieejama no jebkura pārlūka tavā tīklā.
Pašmitinot Spoolman savā VPS, visi inventāra dati paliek privāti un vienmēr pieejami, bez abonēšanas maksām vai trešo pušu datu koplietošanas. Reāllaika WebSocket atjauninājumi nozīmē, ka katrs pievienotais klients uzreiz redz inventāra izmaiņas.
Spoolman galvenās iespējas
Spoļu krājumu uzskaite
Reģistrē ražotāju, materiālu, krāsu, svaru un atlikušo pavedienu katrai spolei, lai tu vienmēr zinātu, kas ir pieejams pirms sāc drukāšanu.
Klipper un Moonraker integrācija
REST API dabiski integrējas ar Klipper un Moonraker, lai tavs 3D printeris varētu automātiski reģistrēt spoles patēriņu bez manuālas uzskaites.
QR koda etiķešu veidotājs
Izdrukā līmējamās QR uzlīmes katrai spolei — ātra skenēšana no jebkuras mobilās pārlūkprogrammas parādīs pilnu materiāla profilu un atlikušo svaru.
Reāllaika WebSocket atjauninājumi
Inventāra izmaiņas tiek nekavējoties nosūtītas visiem pieslēgtajiem klientiem, izmantojot WebSockets, nodrošinot informācijas paneļu un datu griezēju sinhronizāciju bez manuālas atsvaidzināšanas.
Vairākas datubāzes aizmugursistēmas
Pēc noklusējuma izmanto nulles konfigurācijas SQLite viena lietotāja iestatījumiem, ar papildu PostgreSQL un MariaDB atbalstu koplietojamām drukas saimniecībām un lielākiem rakstīšanas apjomiem.
Kāpēc izmantot Spoolman pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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