Izvietot ClickHouse ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda kolonnu OLAP datubāze, kas paredzēta reāllaika analīzei miljardiem rindu ar milisekunžu vaicājumu latentumu.
Izvēlies ClickHouse VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ClickHouse
ClickHouse ir atvērtā koda kolonnu datu bāzes pārvaldības sistēma, kas izveidota tieši tiešsaistes analītiskajai apstrādei — veicot apkopojuma vaicājumus ar miljardiem rindu milisekundēs bez iepriekš aprēķinātiem kubiem vai materializētiem skatiem. Sākotnēji izstrādāta Yandex un tagad uzturēta ClickHouse Inc., tā nodrošina analītikas platformas, novērojamības aizmugursistēmas un produktu notikumu cauruļvadus uzņēmumos, sākot no jaunuzņēmumiem līdz Cloudflare, Uber un eBay.
Pašmitināšana ClickHouse uz tava VPS nodrošina lietojumprogrammu aizmugursistēmām, analītikas informācijas paneļiem un novērojamības rīkiem augstas veiktspējas vaicājumu slāni žurnālu datiem, metrikiem, lietotāju notikumiem un laika rindu darba slodzēm. Iebūvētā Play UI nodrošina pārlūkprogrammā balstītu vaicājumu saskarni, lai analītiķi varētu rakstīt SQL bez darbvirsmas klienta instalēšanas.
ClickHouse galvenās iespējas
Kolonnu krātuve
Kompresija pa kolonnām un diska izkārtojums nodrošina 10 līdz 100 reižu lielāku kompresijas pakāpi un ievērojami ātrākus agregācijas vaicājumus nekā rindās orientētas datubāzes.
MergeTree dzinēju saime
Specializēti tabulu dzinēji laika rindu, replicētiem datiem, summējošām agregācijām un grafu darba slodzēm optimizē krātuvi un vaicājumus katram lietošanas gadījumam.
Iebūvēta Play UI
Palaid ad-hoc SQL vaicājumus tieši no pārlūkprogrammas vietnē /play ar sintakses izcelšanu, vaicājumu vēsturi un rezultātu vizualizāciju.
Materializētie skati
Pakāpeniski uzturētas iepriekš apkopotas tabulas ļauj apstrādāt informācijas paneļa vaicājumus pret miljardiem rindu ar reakcijas laiku, kas mazāks par sekundi.
Izplatīts un replicēts
Iebūvēts atbalsts sadalīšanai starp mezgliem un tabulu replicēšanai augstai pieejamībai bez ārējiem koordinācijas pakalpojumiem.
Kāpēc izmantot ClickHouse pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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