Izvietot Lowcoder ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda zemā koda platforma, lai veidotu iekšējās lietotnes, vadības paneļus un administrēšanas paneļus ar 'velc un nomet' un reāliem datu savienotājiem.
Izvēlies Lowcoder VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Lowcoder
Lowcoder ir atvērtā koda zema koda platforma, kas ļauj izstrādātājiem un operāciju komandām izveidot iekšējos rīkus, administratoru paneļus un klientu portālus ar vizuālu vilkšanas un nomešanas veidotāju. Ar vairāk nekā 50 komponentiem, vietējiem savienotājiem datubāzēm un REST API, un pilnu JavaScript atbalstu biznesa loģikai, komandas piegādā strādājošas lietojumprogrammas stundu, nevis nedēļu laikā — bez priekšgala pārveidošanas no nulles.
Pašmitināšana Lowcoder uz tava paša VPS saglabā lietojumprogrammas loģiku, datu avotu akreditācijas datus un iekšējos lietotāju datus tavā infrastruktūrā. Nav maksu par sēdvietu, nav lietošanas ierobežojumu un nav trešo pušu piekļuves darba plūsmām, no kurām tavs bizness ir atkarīgs ikdienā.
Lowcoder galvenās iespējas
Vizuālais "velc un nomet" konstruktors
Izveido saskarnes no vairāk nekā 50 iepriekš izveidotām komponentēm — tabulām, veidlapām, diagrammām, modālajiem logiem un citiem — un saisti tās tieši ar datu vaicājumiem, nerakstot HTML vai CSS.
Vietējie datu savienotāji
Pieslēdzies PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API, GraphQL un populāriem SaaS rīkiem, nerakstot pielāgotu integrācijas kodu.
JavaScript biznesa loģika
Raksti iekļauto JavaScript vaicājumos un notikumu apstrādātājos, lai izteiktu datu transformācijas un darbplūsmas, ko tīri bezkoda rīki nespēj uztvert.
Atkārtoti izmantojami moduļi
Iepako bieži izmantotos ekrānus kā moduļus un iegulsti tos vairākās lietotnēs, saglabājot iekšējo rīku konsekvenci, katalogam augot.
Uz lomām balstīta piekļuves kontrole
Definē atļaujas lietotnēm, lapām un vaicājumiem, lai katrs komandas dalībnieks redzētu tikai savai lomai atbilstošus rīkus un datus.
Lietotnes iegulšana un API
Iegult Lowcoder lietotnes esošajās vietnēs un vadīt tās, izmantojot REST API, integrējot zema koda darbplūsmas savā plašākajā produkta ekosistēmā.
Kāpēc izmantot Lowcoder pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.