Izvietot OrangeHRM ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda Cilvēkresursu vadības sistēma darbinieku, atvaļinājumu, personāla atlases un personāla vadības procesu pārvaldībai.
Izvēlies OrangeHRM VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OrangeHRM
OrangeHRM ir pilnībā atvērtā koda Cilvēkresursu vadības platforma, ko izmanto tūkstošiem organizāciju visā pasaulē. Tā aptver visu personāla vadības dzīves ciklu — no darbinieku uzskaites un atvaļinājumu pārvaldības līdz veiktspējas novērtējumiem, personāla atlases procesiem un laika uzskaitei — vienā pašu mitinātā lietojumprogrammā.
OrangeHRM mitināšana savā VPS saglabā visus darbinieku datus, algu informāciju un personāla uzskaiti tavā tiešā kontrolē bez SaaS maksām par katru lietotāju. Tu iegūsti pilnu piekļuvi datubāzei pielāgotām atskaitēm un integrācijām, vienlaikus saglabājot pilnīgu īpašumtiesības pār sensitīviem darbaspēka datiem.
OrangeHRM galvenās iespējas
Darbinieku vadība
Uzturi centralizētu darbinieku direktoriju ar darba vēsturi, dokumentiem, kvalifikācijām un organizatorisko struktūru vienuviet.
Atvaļinājumi un klātbūtne
Pārvaldi atvaļinājuma tiesības, apstiprināšanas darbplūsmas, svētku kalendārus un apmeklējumu uzskaiti visā savā darbaspēkā.
Personāla atlases modulis
Sekot līdzi darba vakancēm, kandidātu pieteikumiem, interviju posmiem un pieņemšanas darbā lēmumiem bez atsevišķa ATS rīka.
Veiktspējas atsauksmes
Veic strukturētus novērtēšanas ciklus ar mērķu noteikšanu, 360 grādu atgriezenisko saiti un konfigurējamām pārskatīšanas darbplūsmām.
Laiks & projektu uzskaite
Reģistrē darba laika uzskaites lapas projektiem un klientiem, ar apstiprināšanas plūsmām un eksportējamiem pārskatiem rēķinu izrakstīšanai vai algu aprēķināšanai.
Kāpēc izmantot OrangeHRM pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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