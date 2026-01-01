Izvietot OHDSI Atlas ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda tīmekļa platforma novērojumu veselības pētījumiem OMOP kopīgajā datu modelī.
Izvēlies OHDSI Atlas VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OHDSI Atlas
OHDSI Atlas ir atvērtais kopienas standarts novērojumu pētījumu veikšanai ar pacientu veselības datiem, kas konvertēti uz OMOP kopīgo datu modeli. Pētnieki to izmanto, lai veidotu pacientu kohortas, izpētītu standartizētas medicīniskās vārdnīcas, izstrādātu populācijas līmeņa efektu novērtēšanas pētījumus un raksturotu slimību dabisko gaitu, nerakstot SQL.
Atlas pašmitināšana savā VPS sniedz pilnīgu kontroli pār pētījumu dizainiem, kohortu definīcijām un rezultātu kopām, vienlaikus piegādājot to iepriekš ielādētu ar Eunomia sintētisko OMOP CDM, lai tu varētu nekavējoties izpētīt darbplūsmu. Komplektā iekļautā WebAPI aizmugursistēma un PostgreSQL datubāze nodrošina, ka katra Atlas funkcija darbojas uzreiz, bez nepieciešamības pēc atsevišķas datu noliktavas iestatīšanas.
OHDSI Atlas galvenās iespējas
OMOP CDM analītika
Veikt kohortu definīciju, raksturojumu un populācijas līmeņa pētījumus ar jebkuru datubāzi, kas pārveidota par OMOP kopīgo datu modeli V5.
Vārdu krājuma izpēte
Meklē SNOMED, RxNorm, LOINC un citās standarta medicīnas vārdnīcās, lai veidotu jēdzienu kopas, kas precīzi tulkojas starp datu avotiem.
Kohortas veidotājs
Definēt pacientu populācijas ar vizuālo veidotāju, izmantojot iekļaušanas kritērijus, zāļu iedarbību un stāvokļu rašanos, nerakstot SQL.
Eunomia demo dati
Nāk iepriekš ielādēts ar OHDSI Eunomia sintētisko datu kopu, lai kohortu ģenerēšana, raksturošana un Achilles atskaites darbotos nekavējoties.
WebAPI aizmugursistēma
Komplektā iekļautais Spring Boot WebAPI pakalpojums nodrošina pilnu OHDSI REST API programmatiskai piekļuvei no R, Python un citiem analītikas klientiem.
Atvērts kopienas standarts
Pievienojas pasaules mēroga pētnieku tīklam, kas izmanto tās pašas metodes vairāk nekā miljardam pacientu ierakstu, sadarbojoties ar akadēmiskajiem un nozares partneriem.
Kāpēc izmantot OHDSI Atlas pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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