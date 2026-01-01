Izvietot LiteLLM ar viena klikšķa instalāciju.
Vienota AI vārteja, kas nodrošina ar OpenAI saderīgu API piekļuvi vairāk nekā 100 LLM no jebkura pakalpojumu sniedzēja.
Izvēlies LiteLLM VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar LiteLLM
LiteLLM ir atvērtā koda AI vārteja, kas katram LLM nodrošina to pašu ar OpenAI saderīgo API, lai tavas lietojumprogrammas varētu pārslēgties starp OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock un vairāk nekā 100 citiem pakalpojumu sniedzējiem bez koda izmaiņām. Tā nodrošina slodzes balansēšanu, automātisku kļūmjpārņemšanu, virtuālo API atslēgu pārvaldību, izdevumu uzskaiti un ātruma ierobežošanu no vienas administrēšanas saskarnes.
Pašmitināšana LiteLLM saglabā tavas API atslēgas un lietošanas datus tavā infrastruktūrā, novērš koplietojamo starpniekserveru pakalpojumu ierobežojumus un ātruma griestus, un nodrošina tavai komandai centrālu vadības paneli visai LLM lietošanai — kas ir būtiski organizācijām, kuras pārvalda AI izmaksas un atbilstību lielā mērogā.
LiteLLM galvenās iespējas
100+ LLM pakalpojumu sniedzēji
Piekļūsti OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock un desmitiem citu, izmantojot vienu, vienotu API galapunktu.
Slodzes balansēšana un kļūmjpārslēgšana
Izplati pieprasījumus starp vairākiem pakalpojumu sniedzējiem un automātiski pārslēdzies uz rezerves risinājumiem, kad pakalpojumu sniedzējs nav pieejams.
Izdevumu uzskaite & budžeti
Uzraugi LLM izmaksas reāllaikā un iestati lietotāja vai komandas budžeta ierobežojumus, lai novērstu nekontrolējamus API tēriņus.
Virtuālā atslēgu pārvaldība
Nodrošina virtuālās API atslēgas ar ierobežotu darbības jomu komandām un lietojumprogrammām, ar detalizētām piekļuves kontrolēm un lietojuma izsekošanu.
Izvērsta maršrutēšana
Maršrutēt pieprasījumus pēc izmaksām, latentuma vai pielāgotiem noteikumiem, lai vienmēr izmantotu labāko modeli katram pieprasījuma veidam.
Kāpēc izmantot LiteLLM pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.