Uzstādīt Convoy ar viena klikšķa instalāciju.
Mākoņbāzēta atvērtā koda webhooku vārteja, kas paredzēta miljoniem webhook notikumu uztveršanai, saglabāšanai, atkļūdošanai un uzticamai piegādei.
Izvēlies Convoy VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Convoy
Convoy ir atvērtā koda mākoņdatošanas tīmekļa āķu vārteja, kas izveidota, lai droši uzņemtu, saglabātu, atkļūdotu, piegādātu un pārvaldītu miljoniem tīmekļa āķu notikumu lielā apjomā. Paredzēta inženieru komandām, kas sūta notikumus klientiem vai saņem notikumus no trešajām pusēm, tā atrisina uzticamas tīmekļa āķu infrastruktūras izveides operatīvās problēmas — automātiskus atkārtotus mēģinājumus, parakstu pārbaudi, nepiegādāto ziņojumu apstrādi un pilnīgu administratora paneli katras piegādes pārbaudei.
Pašmitināšana Convoy saglabā notikumu datu slodzes, klientu galapunktus un piegādes žurnālus tavā VPS, bez maksas par katru notikumu un bez trešo pušu piekļuves tavai datplūsmai. PostgreSQL un Redis tiek piegādāti iepriekš konfigurēti, lai vārteja būtu gatava ražošanas tīmekļa āķu darba slodzēm jau no pirmās izvietošanas.
Convoy galvenās iespējas
Uzticama piegāde
Automātiskās eksponenciālās un lineārās atkārtošanas stratēģijas novērš webhook notikumu zaudēšanu īslaicīgu kļūmju dēļ klientu galapunktos.
Paraksta verifikācija
Paraksti izejošos pieprasījumus ar HMAC un verificē ienākošos webhooks, lai sūtītājs un saņēmējs varētu uzticēties katram notikumam.
Administratora panelis
Pārbaudi, filtrē un atkārto katru webhook piegādi no iebūvēta UI, nerakstot pielāgotus atkļūdošanas rīkus.
Divvirzienu vārteja
Darbojas gan kā izejošais publicētājs klientiem, gan kā ienākošā vārteja, lai droši saņemtu trešo pušu tīmekļa āķus.
Mērogojami darbinieki
Atsevišķi tīmekļa un aģenta procesi ļauj tev neatkarīgi mērogot datu ievades un piegādes caurlaidspēju, pieaugot notikumu apjomam.
Pašuzturēti dati
Webhook datu paketes, galapunkta noslēpumi un piegādes vēsture paliek tavā infrastruktūrā bez SaaS maksām par katru notikumu.
Kāpēc izmantot Convoy pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.