Izvietot Fusion RSS ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls, pašmitināts RSS lasītājs ar tīru tīmekļa saskarni, tastatūras īsceļiem un Fever API atbalstu.
Izvēlies Fusion RSS VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Fusion RSS
Fusion ir minimālistisks atvērtā koda RSS lasītājs, rakstīts Go valodā, kas koncentrējas uz ātru, uzmanību nenovērsošu lasīšanas plūsmu. Tas parsē RSS un Atom plūsmas, automātiski atklāj plūsmas no mājaslapu URL adresēm un organizē abonementus grupās, vienlaikus sekojot nelasītajam statusam, grāmatzīmēm un nodrošinot pilna teksta meklēšanu visā tavā bibliotēkā.
Pašmitinot Fusion savā VPS, tava abonementu sarakstu un lasīšanas vēsturi saglabā ārpus trešo pušu pakalpojumiem, un tā Fever API saderība ļauj vietējiem mobilajiem klientiem, piemēram, Reeder, Unread un FeedMe, sinhronizēties ar tavu paša instanci, nevis ar mākoņpakalpojumu apkopotāju.
Fusion RSS galvenās iespējas
Fever API atbalsts
Sinhronizē rakstus ar vietējām iOS, Android un darbvirsmas lietotnēm, piemēram, Reeder, Unread un FeedMe, izmantojot iebūvēto ar Fever saderīgo API.
Ar tastatūru vadāms lasītājs
Google Reader stila īsceļi ļauj tev šķirot simtiem rakstu vienā sesijā, neatstājot tastatūru.
Plūsmas automātiskā atklāšana
Ielīmē jebkuru vietnes URL, un Fusion automātiski atrod RSS vai Atom plūsmu, ar grupu organizēšanu, lai veidotu sakārtotus abonementu sarakstus.
Adaptīvs PWA
Instalējama progresīvā tīmekļa lietotne nodrošina vietējai lietotnei līdzīgu lasīšanas pieredzi tālruņos, planšetdatoros un galddatoru pārlūkprogrammās.
OIDC vienotā pierakstīšanās
Izvēles OpenID Connect integrācija ļauj tev autentificēties pret Keycloak, Authelia vai jebkuru saderīgu identitātes nodrošinātāju.
Bez AI uzpūšanās
Apzināti izlaiž AI apkopojuma un ieteikumu funkcijas, lai lasītājs paliktu koncentrēts, viegls un paredzams.
Kāpēc izmantot Fusion RSS pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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