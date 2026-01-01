Ieviest Thruk ar viena klikšķa instalāciju.
Daudzpakalpojumu uzraudzības tīmekļa saskarne Naemon, Nagios, Icinga un Shinken, kas veidota uz Livestatus API.
Izvēlies Thruk VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Thruk
Thruk ir funkcijām bagāta, neatkarīga uzraudzības tīmekļa saskarne, kas veidota uz Livestatus API. Tā aizstāj novecojušo Nagios CGI ar ātru, modernu lietotāja saskarni un pievieno iespējas, ko pamata Nagios nekad nav piedāvājis — lapotas miljoniem pakalpojumu skatus, mobilajām ierīcēm draudzīgus informācijas paneļus, biznesa procesus, SLA atskaites un jaudīgu REST API.
Pašmitināšana Thruk uz tava VPS ļauj tev konsolidēt katru Naemon, Nagios, Icinga un Shinken aizmugursistēmu aiz viena stikla paneļa. Šī veidne nodrošina OMD Labs izplatīšanu, tāpēc tu iegūsti arī gatavu Naemon kodolu, RRD veiktspējas grafikus un pilnu Thruk papildinājumu ekosistēmu bez manuālas kompilācijas.
Thruk galvenās iespējas
Vairāku aizmugures sistēmu atbalsts
Aptaujāt Naemon, Nagios, Icinga un Shinken instances vienlaicīgi un attēlot tās kā vienotu statusa skatu.
Komplektēts Naemon kodols
Tiek piegādāts ar strādājošu Naemon aizmugursistēmu, RRD veiktspējas grafikiem un Apache, lai tīmekļa lietotāja saskarnei būtu tiešraides dati no pirmās palaišanas.
Biznesa procesi
Grupē simtiem zema līmeņa pārbaužu loģiskos biznesa pakalpojumos, kas parāda reālu ietekmi, nevis neapstrādātu resursdatora troksni.
SLA atskaites
Ģenerē pieejamības, pārtraukumu un SLA pārskatus PDF vai Excel formātā tieši no tīmekļa saskarnes, neizmantojot ārējos pārskatu rīkus.
REST API
Automatizē informācijas paneļus, dīkstāves un apstiprinājumus, izmantojot dokumentētu REST API, kas atspoguļo katru UI iespēju.
Mobilajām ierīcēm draudzīgs UI
Adaptīvie informācijas paneļi un īpaša mobilā tēma ļauj operatoriem šķirot incidentus no tālruņa vai planšetdatora dežūras laikā.
Kāpēc izmantot Thruk pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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