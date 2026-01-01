Izvietot Mopidy viena klikšķa instalācijā.
Paplašināms Python mūzikas serveris, kas straumē no lokāliem failiem, Spotify, SoundCloud, TuneIn un citiem, izmantojot vienu pārlūkprogrammas saskarni.
Izvēlies Mopidy VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Mopidy
Mopidy ir paplašināms mūzikas serveris, kas rakstīts Python valodā un savieno desmitiem audio avotu aiz vienas atskaņošanas rindas. Ar atbilstošiem instalētiem paplašinājumiem tas var straumēt lokālos failus kopā ar Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, aplādēm un interneta radio, vienlaikus padarot tos pieejamus, izmantojot MPD, HTTP un JSON-RPC API, lai jebkurš MPD klients vai tīmekļa saskarne varētu pārvaldīt to pašu bibliotēku.
Šī veidne apvieno Mopidy ar populāro Iris tīmekļa saskarni, nodrošinot tev pārlūkprogrammas saskarni bibliotēku pārlūkošanai, rindu veidošanai un atskaņošanas sarakstu pārvaldībai no jebkuras ierīces. Mopidy pašmitināšana VPS saglabā tavus apkopotos mūzikas avotus aiz viena privāta galapunkta bez abonēšanas maksām par katru avotu, papildus augšupējās plūsmas pakalpojumu sniedzējiem, kurus tu jau izmanto.
Mopidy galvenās iespējas
Iris tīmekļa priekšgals
Komplektā iekļautais Iris paplašinājums nodrošina pulētu pārlūkprogrammas lietotāja saskarni avotu pārlūkošanai, dziesmu rindošanai un atskaņošanas sarakstu pārvaldīšanai no galddatora vai mobilās ierīces.
Daudzavotu atskaņošana
Instalē paplašinājumus, lai apvienotu Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, aplādes un lokālos failus vienā vienotā rindā.
MPD protokola atbalsts
Atbalsta Music Player Daemon protokolu uz porta 6600, lai jebkurš MPD klients, piemēram, ncmpcpp, M.A.L.P. vai Cantata, varētu kontrolēt atskaņošanu.
Pip instalējamie paplašinājumi
Pievienot jaunus avotus izvietošanas laikā, izmantojot PIP_PACKAGES mainīgo, nepārbūvējot attēlu vai nerediģējot konfigurācijas failus.
JSON-RPC HTTP API
Pilns HTTP un WebSocket API ļauj tev veidot pielāgotus kontrolierus, balss asistentus vai mājas automatizācijas aktivizētājus ap to pašu dzinēju.
Snapcast gatavs
Noklusējuma audio plūsma raksta uz Snapcast FIFO, lai tu varētu uzlikt vairāku telpu sinhronizētu atskaņošanu pa virsu, kad vien tev tas ir nepieciešams.
Kāpēc izmantot Mopidy pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.