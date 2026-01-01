Izvietot Appsmith ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda zema koda platforma iekšējo rīku, administrēšanas paneļu un vadības paneļu veidošanai ar "velc un nomet" ātrumu.
Izvēlies Appsmith VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Appsmith
Appsmith ir vadošā atvērtā koda zema koda platforma, kas ļauj izstrādātājiem veidot pielāgotus iekšējos rīkus, administratora paneļus un informācijas paneļus stundu, nevis nedēļu laikā. Velc-un-met logrīku bibliotēka, vietējie savienotāji vairāk nekā 25 datubāzēm un pilns JavaScript atbalsts biznesa loģikai nozīmē, ka tu vari piegādāt strādājošas lietojumprogrammas, neveidojot priekšgalu no nulles vai negaidot inženierijas ciklus.
Appsmith pašmitināšana tavā VPS (virtuālajā privātajā serverī) saglabā datubāzes akreditācijas datus, API (lietojumprogrammu saskarnes) atslēgas un sensitīvus biznesa datus pilnībā tavā infrastruktūrā. Nav maksu par lietotāju, nekādi dati neatstāj tavu tīklu, un ir pilnīga kontrole pār piekļuves politikām, dublēšanas stratēģijām un mērogošanu, tavam iekšējo rīku portfelim augot.
Appsmith galvenās iespējas
Vizuālais "velc un nomet" konstruktors
Saliec saskarnes no 45+ iepriekš izveidotiem logrīkiem, tostarp tabulām, diagrammām, veidlapām un kartēm, lai izstrādātāji varētu izveidot kvalitatīvus iekšējos rīkus, nerakstot priekšgala kodu.
25+ Datubāzes savienotāji
Savienojies dabiski ar PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch un citiem, kā arī ar jebkuru REST vai GraphQL API, nodrošinot tev tiešu piekļuvi visai tavai datu sistēmai no vienas platformas.
JavaScript biznesa loģika
Raksti pielāgotu JavaScript līdzās vizuālajām komponentēm, lai apstrādātu sarežģītas datu transformācijas, nosacījumu loģiku un daudzpakāpju darbplūsmas, ko bezkoda rīki nespēj izteikt.
Uz Git balstīta versiju kontrole
Sekot līdzi lietojumprogrammas koda izmaiņām Git, nodrošinot koda pārskatīšanu, atgriešanu iepriekšējā versijā un sadarbības izstrādes darbplūsmas, kas ienes programmatūras inženierijas disciplīnu iekšējos rīkos.
Uz lomām balstīta piekļuves kontrole
Piešķir detalizētas atļaujas lietotnes, lapas un logrīka līmenī, lai pareizie cilvēki varētu skatīt vai rediģēt katru rīku, nepakļaujot sensitīvas darbības visai organizācijai.
Kāpēc izmantot Appsmith pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.