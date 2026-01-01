Instalēt Pangolin Newt ar viena klikšķa instalāciju.
Lietotāja telpas WireGuard tuneļa klients, kas droši nodrošina piekļuvi privātiem pakalpojumiem, izmantojot Pangolin attālās piekļuves platformu.
Izvēlies Pangolin Newt VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Pangolin Newt
Pangolin Newt ir pilnībā lietotāja telpā (userspace) darbināms WireGuard tuneļa klients un TCP/UDP starpniekserveris, kas izstrādāts integrācijai ar Pangolin identitāti apzinošo piekļuves platformu. Darbojoties bez kodola moduļiem vai paaugstinātām privilēģijām, Newt izveido šifrētus tuneļus uz Pangolin izejas mezgliem un nodrošina lokālus starpniekserverus lietojumprogrammu datplūsmas drošai maršrutēšanai.
Izvietojot Newt uz tava VPS līdzās taviem pakalpojumiem, tu iegūsti nulles uzticības attālo piekļuvi privātiem resursiem no jebkuras vietas, ar piekļuvi, ko regulē Pangolin uz identitāti balstītas politikas — nav nepieciešama publiska IP atklāšana vai tradicionālā VPN papildu slodze.
Pangolin Newt galvenās iespējas
Lietotāja telpas WireGuard
Darbojas pilnībā lietotāja telpā bez kodola moduļiem vai paaugstinātām privilēģijām, padarot to drošu un vienkāršu izvietošanai konteinerizētās vidēs.
Nulles uzticības piekļuve
Piekļuve katram resursam tiek kontrolēta ar Pangolin identitātes politikām, nodrošinot, ka tikai autentificēti un autorizēti lietotāji var piekļūt privātiem pakalpojumiem.
Iebūvēts TCP/UDP starpniekserveris
Darbojas gan kā tuneļa pārvaldnieks, gan lietojumprogrammas starpniekserveris, maršrutējot satiksmi vairākiem pakalpojumiem caur vienu šifrētu WireGuard savienojumu.
Automātiska tuneļa pārvaldība
Uztur pastāvīgu WebSocket savienojumu ar Pangolin vadības plakni, lai tuneļi automātiski atjaunotos pēc tīkla pārtraukumiem.
NAT šķērsošanas atbalsts
Savienojas droši aiz ugunsmūriem un ierobežojošiem tīkliem bez manuālas portu pāradresācijas vai izmaiņām tīkla konfigurācijā.
Kāpēc izmantot Pangolin Newt pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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