Izvietot FitTrackee ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts āra aktivitāšu izsekotājs GPX augšupielādēm, maršrutu kartēm un treniņu statistikai skriešanā, riteņbraukšanā un pārgājienos.
Izvēlies FitTrackee VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar FitTrackee
FitTrackee ir pašmitināts āra aktivitāšu izsekotājs, kas radīts skrējējiem, riteņbraucējiem, pārgājienu cienītājiem un ikvienam, kurš ieraksta GPX pēdas sporta pulkstenī, tālrunī vai GPS ierīcē. Augšupielādē aktivitātes failus, vizualizē maršrutus interaktīvās kartēs un pārskati attāluma, augstuma, ātruma un ilguma statistiku — tas viss tavā paša infrastruktūrā, bez trešo pušu fitnesa platformām, kas vāc tavus kustību datus.
FitTrackee darbināšana uz VPS nodrošina, ka tava treniņu vēsture, atrašanās vietas pēdas un personīgie rekordi ir privāti un pārnēsājami. Vairāku lietotāju atbalsts, dokumentēts REST API, papildu laikapstākļu dati katram treniņam un uz ActivityPub balstīta federācija padara to par praktisku alternatīvu Strava vai Garmin Connect individuāliem lietotājiem, maziem klubiem un privātuma apzinīgiem sportistiem.
FitTrackee galvenās iespējas
GPX failu augšupielādes
Importē GPX pēdas no sporta pulksteņiem, tālruņiem un GPS ierīcēm, lai izveidotu privātu arhīvu par katru āra aktivitāti.
Interaktīvas maršrutu kartes
Vizualizē katru treniņu OpenStreetMap kartēs ar pilnu trases atkārtojumu, tālummaiņu un detalizētiem skatiem pa segmentiem.
Aktivitātes statistika
Sekot līdzi distancei, ilgumam, augstuma pieaugumam, vidējam ātrumam un tempam visos reģistrētajos treniņos un laika periodos.
Daudzsporta atbalsts
Reģistrē skriešanu, riteņbraukšanu, pārgājienus, slēpošanu un citus āra sporta veidus vienā laika joslā ar katra sporta veida kopsavilkumiem.
REST API un federācija
Dokumentēts REST API un izvēles ActivityPub federācija ļauj tev veidot integrācijas skriptus un dalīties ar aktivitātēm visā fediversā.
Daudzlietotāju privātuma vadīklas
Hostē kontus ģimenei, draugiem vai kluba biedriem ar katras aktivitātes redzamības iestatījumiem un administratora pārvaldītu reģistrāciju.
Kāpēc izmantot FitTrackee pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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