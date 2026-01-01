Izvietot Focalboard ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda projektu pārvaldības rīks ar Kanban, tabulas, galerijas un kalendāra skatiem komandām un privātpersonām.
Izvēlies Focalboard VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Focalboard
Focalboard ir atvērtā koda projektu pārvaldības platforma, ko izstrādājis Mattermost kā pašu mitinātu alternatīvu Trello, Notion un Asana. Tā apvieno intuitīvas Kanban dēļus ar vairākiem skata režīmiem — tabulu, galeriju un kalendāru — lai tu varētu vizualizēt tos pašus projekta datus jebkurā formātā, kas vislabāk atbilst tavai darba plūsmai. Kartes atbalsta pielāgotas īpašības, etiķetes, izpildes datumus un pielikumus, pielāgojoties jebkura veida projektam, sākot no programmatūras sprintiem līdz satura kalendāriem.
Focalboard pašmitināšana tavā VPS nozīmē neierobežotu dēļu, karšu un komandas dalībnieku skaitu par prognozējamām izmaksām — bez maksas par lietotāju, bez dēļu skaita ierobežojumiem un bez riska, ka tavi projekta dati tiks monetizēti. Vieglā SQLite aizmugursistēma neprasa ārēju datubāzi, padarot izvietošanu un uzturēšanu vienkāršu.
Focalboard galvenās iespējas
Vairāki skata režīmi
Pārslēdzies starp Kanbana, tabulas, galerijas un kalendāra skatiem tiem pašiem datiem, lai atbilstu tam, kā tu domā par savu projektu.
Pielāgotās īpašības
Pievieno pielāgotus laukus, etiķetes, datumus un atbildīgās personas kartītēm, lai pielāgotu katru tāfeli tavām specifiskajām darba plūsmas prasībām.
Reāllaika sadarbība
Vairāki komandas dalībnieki var rediģēt tāfeles vienlaicīgi, ar komentāriem un @pieminēšanām saglabājot saziņu kontekstā.
Importēt no populāriem rīkiem
Migrē esošos projektus no Trello, Asana un Notion, izmantojot iebūvēto importēšanas funkcionalitāti, lai izvairītos no sākšanas no nulles.
Tāfeles veidnes
Gatavas veidnes bieži sastopamiem projektu veidiem ļauj tev dažu sekunžu laikā izveidot jaunu tāfeli ar jau ieviestu pareizo struktūru.
Kāpēc izmantot Focalboard pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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