Diun izvietošana ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls rīks, kas uzrauga Docker attēlus atjauninājumiem un sūta paziņojumus uz tavu vēlamo kanālu.
Izvēlies Diun VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Diun
Diun (Docker Image Update Notifier) ir viegls CLI rīks, kas uzrauga tavus Docker attēlus un brīdina tevi brīdī, kad reģistrā tiek publicēta jauna versija. Tas atbalsta Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay un privātos reģistrus, veicot pārbaudes pēc konfigurējama cron grafika ar svārstībām, lai sadalītu slodzi.
Diun pašmitināšana tavā VPS nozīmē, ka tas nepārtraukti darbojas līdzās taviem konteineriem, ar pilnu piekļuvi Docker ligzdai automātiskai konteineru atklāšanai. Tu kontrolē paziņojumu maršrutēšanu — Slack, Discord, e-pastu, tīmekļa āķus un citus — nesūtot attēlu metadatus trešo pušu uzraudzības pakalpojumiem.
Diun galvenās iespējas
Automātiska attēlu uzraudzība
Pēc noklusējuma atklāj un uzrauga visus darbojošos konteinerus, tādējādi jaunas izvietošanas tiek izsekotas bez manuālas konfigurācijas.
Elastīgi paziņojumi
Atbalsta Slack, Discord, e-pastu, tīmekļa āķus un citus kanālus, lai atjauninājumu brīdinājumi sasniegtu tavu komandu, lai kur tā strādātu.
Uz Cron balstīta plānošana
Pārbaudes tiek veiktas pēc konfigurējama grafika ar izvēles svārstībām, lai izvairītos no reģistru pārslogošanas pīķa stundās.
Vairāku reģistru atbalsts
Darbojas ar Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay un privātajiem reģistriem, aptverot visu tavu konteineru attēlu ainavu.
Kāpēc izmantot Diun pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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