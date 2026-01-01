Izvietot Nango ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda platforma, kas pārvalda OAuth, pilnvaru atsvaidzināšanu un API savienojamību vairāk nekā 300 trešo pušu integrācijām.
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Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Nango
Nango ir atvērtā koda infrastruktūras slānis ārējo API savienošanai. Tā vietā, lai rakstītu pielāgotas OAuth plūsmas, marķieru atsvaidzināšanas loģiku un ātruma ierobežojumu apstrādi katram pakalpojumam, Nango to visu pārvalda, izmantojot vienotu aizmugursistēmu. Izstrādātāji konfigurē integrācijas vienreiz un piekļūst jebkuram atbalstītajam pakalpojumam, izmantojot Nango caurspīdīgo starpniekserveri — ar iebūvētu atbalstu vairāk nekā 300 API, tostarp Salesforce, GitHub, Slack, Stripe un Notion.
Pašmitināšana Nango uz tava VPS nodrošina, ka tavu klientu OAuth atļaujas un API marķieri atrodas infrastruktūrā, ko tu kontrolē. Neviens trešās puses pakalpojums nekad neapstrādā tavu lietotāju akreditācijas datus — viss tiek šifrēts miera stāvoklī ar atslēgu, kas pieder tev, un glabāts PostgreSQL datubāzē, kas darbojas kopā ar serveri.
Nango galvenās iespējas
Vienotas OAuth plūsmas
Nango apstrādā autorizācijas URL ģenerēšanu, pilnvaru apmaiņu un atzvanu apstrādi vairāk nekā 300 API, novēršot nepieciešamību pēc pielāgota autentifikācijas koda katrai integrācijai.
Automātiska žetonu atsvaidzināšana
Piekļuves pilnvaras tiek klusi atsvaidzinātas pirms derīguma termiņa beigām, lai tavas integrācijas nekad neizdotos sesijas vidū novecojušu akreditācijas datu dēļ.
Iegulstama Saziņai UI
Gatavs baltā zīmola OAuth piekrišanas ekrāns ļauj taviem lietotājiem autorizēt trešo pušu kontus no tavas lietojumprogrammas ar vienotu lietotāja plūsmu.
Caurspīdīgs API starpniekserveris
Novirzi API izsaukumus caur Nango, lai iegūtu automātiskus atkārtotus mēģinājumus, ātruma ierobežojuma atlikšanu un normalizētas kļūdu atbildes bez starpprogrammatūras katram API.
Webhook normalizācija
Saņem, pārbaudi un pārsūti tīmekļa āķus no jebkura pievienota pakalpojumu sniedzēja, izmantojot vienu ievades galapunktu ar vienotu datu apstrādi.
Šifrēta akreditācijas datu glabātuve
Visi OAuth marķieri un API atslēgas tiek šifrēti miera stāvoklī, izmantojot tavu paša atslēgu, un tiek glabāti tikai pašmitinātā PostgreSQL datubāzē.
Kāpēc izmantot Nango pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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