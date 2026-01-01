Instalēt MySQL ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Pasaulē populārākā atvērtā koda relāciju datubāze, kas darbina tīmekļa lietotnes un platformas visur.
Izvēlies MySQL VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar MySQL
MySQL ir pasaulē visplašāk izmantotā atvērtā koda relāciju datubāze, kurai uzticas kā datu slānim neskaitāmās vietnēs, SaaS produktos un biznesa lietojumprogrammās. Tā apvieno pilnīgu ACID atbilstību, izmantojot InnoDB glabāšanas dzinēju, ar pārbaudītu replikāciju, nobriedušu SQL dialektu un plašu draiveru atbalstu visās galvenajās programmēšanas valodās, lai lietotnes un ietvari, ko jau izmanto, varētu tai pieslēgties bez izmaiņām.
MySQL palaišana savā VPS nodrošina tev īpašu CPU, atmiņu un disku taviem vaicājumiem, pilnīgu kontroli pār konfigurāciju un optimizāciju, un vienu kopīgu datubāzes serveri visām tavām lietojumprogrammām — bez atkārtotām maksām un resursu ierobežojumiem, ko piedāvā pārvaldītie datubāzes pakalpojumi.
MySQL galvenās iespējas
ACID darījumi
InnoDB dzinējs nodrošina pilnībā atomiskas, konsekventas, izolētas un noturīgas transakcijas, saglabājot tavus datus pareizus vienlaicīgu rakstīšanas darbību un avāriju gadījumā.
Plaša ekosistēma
Vietējie draiveri PHP, Python, Java, Node.js, Go un citiem nozīmē, ka gandrīz katrs ietvars un rīks savienojas ar MySQL uzreiz.
Replikācija un mērogošana
Iebūvētā avota-replikas un grupu replikācija ļauj mērogot lasījumus un veidot augstas pieejamības topoloģijas, pieaugot tavai darba slodzei.
JSON dokumentu atbalsts
Vietējais JSON datu tips ar indeksēšanu ļauj tev glabāt elastīgus dokumentu datus kopā ar relāciju tabulām vienā datubāzē.
Nobriedis SQL dzinējs
Logu funkcijas, CTE un uz izmaksām balstīts optimizētājs nodrošina ātru, izteiksmīgu vaicājumu veikšanu visam, sākot no vienkāršām meklēšanām līdz sarežģītai analīzei.
Kāpēc izmantot MySQL pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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