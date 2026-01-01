Izvietot bolt.diy ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda AI kodēšanas asistents, kas ļauj tev dot norādījumus, palaist un izvietot pilna apjoma lietotnes no tavas pārlūkprogrammas.
Izvēlies bolt.diy VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar bolt.diy
bolt.diy ir bolt.new atvērtā koda atzars, kas nodrošina pilna apjoma AI atbalstītu izstrādi jūsu pašu infrastruktūrā. Tas apvieno pārlūkprogrammas redaktoru ar integrētu izpildlaika vidi, ļaujot jums aprakstīt, ko vēlaties izveidot vienkāršā valodā, un ļaut LLM ģenerēt, izpildīt un atkārtoti apstrādāt pilnīgas lietojumprogrammas — ieskaitot priekšgalu, aizmuguri un konfigurāciju.
Atšķirībā no mākoņdatošanas AI kodēšanas rīkiem, bolt.diy pašmitināšana nozīmē, ka jūsu kods, uzvednes un API atslēgas paliek jūsu VPS. Jūs pievienojat LLM nodrošinātājus, kurus jau izmantojat — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, lokālos Ollama modeļus un citus — lai jūs nekad nebūtu piesaistīts vienam piegādātājam vai abonementa līmenim.
bolt.diy galvenās iespējas
Vairāku pakalpojumu sniedzēju LLM atbalsts
Savieno OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI un 15+ citus pakalpojumu sniedzējus no vienas saskarnes.
Pilna steka koda ģenerēšana
Ģenerē pilnīgas lietojumprogrammas ar strādājošu priekšgalu, aizmugurgalu un konfigurācijas failiem — ne tikai koda fragmentus.
Pārlūkprogrammā izpilde
Palaid un priekšskati ģenerēto kodu tieši pārlūkprogrammā, neatstājot saskarni vai neiestatot lokālu izstrādes vidi.
Ņem līdzi savas API atslēgas
Izmanto savus esošos pakalpojumu sniedzēja akreditācijas datus, lai tu maksātu tikai par to, ko izmanto, bez platformas uzcenojuma vai abonēšanas līmeņa.
Atvērtā pirmkoda un pašmitināts
Visi uzvednes, ģenerētais kods un akreditācijas dati paliek tavā VPS — dati netiek kopīgoti ar trešās puses SaaS platformu.
Kāpēc izmantot bolt.diy pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
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